Gragera defiende que «externalizar» parte de la FMD permitirá hacer más cosas

El alcalde, Ignacio Gragera, defendió ayer que «externalizar» parte de la FMD permitirá a los trabajadores municipales del área de Deportes cumplir otras funciones. ... Esto, a la postre, hará posible que la FMD ofrezca más servicios y dé los suyos en mejores condiciones.

El Ayuntamiento plantea contratar a una empresa para abrir y cerrar una serie de instalaciones municipales. Estas son los polideportivos Las Palmeras y Antonio Domínguez, así como los pabellones Nuria Cabanillas, Juancho Pérez, Hernán Cortés y Gévora; los campos de fútbol del Seminario y Cerro de Reyes, las pistas de Pardaleras y Víctor Díaz, y el circuito BMX de Valdepasillas. Contar con una empresa para esto permitirá al Ayuntamiento amortizar 18 puestos de trabajo municipales, algo que se aprobó en el pleno del pasado lunes.

Tanto CSIF, el sindicato mayoritario del Ayuntamiento, como el PSOE consideran que el Gobierno local está dando pasos para la privatización de la fundación.

Protesta y policías locales

Por otra parte, el alcalde también criticó la protesta de los policías locales que llegaron hasta las puertas del pleno para pedir un aumento salarial y más medios para su servicio. Los agentes no entraron en el salón donde los concejales estaban reunidos, pero dentro se oyeron los pitos y las frases que pedían la «equiparación salarial» con la Policía Nacional. Esto hizo que dentro no se oyeran las intervenciones ni con micrófonos, por lo que el alcalde pidió que se disolviera la protesta y los agentes se marcharon.

Gragera cree que los policías «traspasaron una barrera» y que no son «las maneras ni las formas» para reclamar nada. De hecho, se preguntó qué pasaría si miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado llevaran una protesta al interior del Congreso.

El alcalde añadió que todo en esta vida se puede solucionar con el diálogo, pero que «obviamente a ese diálogo hay que ponerle un marco», según recogió Europa Press. «Ayer (por el lunes) se traspasó una barrera, yo creo que no es aceptable que se interrumpa una sesión plenaria por una protesta que puede ser lícita o no, pero desde luego las formas no son las que debe regir cualquier tipo de negociación o reivindicación sindical, laboral, salarial o de cualquier otra índole».

Por su parte, el sindicato de Policía Local, Aspolobba, mostró su repulsa a las palabras del alcalde y aseguró que «están quitando los derechos a la Policía por su falta de planificación».

Aspolobba avanzó este martes que «esto es solo el principio y que no piense nadie que esto aquí acabó». «Mientras sigan incumpliendo, debiendo, recortando y tirando la dignidad de los policías por los suelos, Aspolobba lo dirá allá donde sea y ante quien sea».

Los agentes reclaman al alcalde que cumpla con el aumento salarial que el alcalde firmó con ellos la primavera pasada y que asciende a 6.314 euros más en tres años. El pacto quedó en papel mojado porque el PP se echó atrás. Ahora que Gragera ha cambiado de partido y se ha pasado de Cs al PP, desarrolle el acuerdo.