«Hay menos gansos que cuando se los llevaron»

Las aves realizan la puesta de huevos en primavera y vuelve a preocupar una posible superpoblación

Miércoles, 24 abril 2019, 08:00

Hace un año tenía lugar la captura de gansos en el parque del río Guadiana de Badajoz. La medida se llevó a cabo para acabar con los problemas derivados de la superpoblación de estas aves. Fueron 55 los gansos capturados, de los cuales 30 se llevaron a Riolobos (Cáceres) y otros 25 a la localidad de Maguilla (Badajoz).

Un año después parece que vuelve a plantearse el mismo problema debido a que esta especie realiza sus puestas de huevos en primavera. Aunque algunos vecinos de la capital pacense aseguran que el número de animales es menor al del año pasado, podría ser por poco tiempo.«Cada ave pone 10 o 12 huevos y como hay muchas parejas se va a poner otra vez esto impresionante de crías pero es muy bonito verlas», comenta Manuel Abad, residente de la ciudad.

Según Manuel Salgado, operario de limpieza, otra de las causas de la sobrepoblación podría deberse a que los visitantes del parque acostumbran a echar pan a los gansos haciendo que no emigren.«Hay veces que se le llama la atención a gente que viene con bolsas de pan sabiendo que les sienta mal y te dicen que hacen los que quieren, a pesar de que hay carteles informativos», relata Alejandro González, paseante en el parque.

Son muchos los problemas que una sobrepoblación de gansos puede acarrear a la ciudad; desde la emigración de otras especies de la zona, pasando por el deterioro del césped y las instalaciones, el exceso de excrementos por todo el parque hasta enfermedades en personas y otros animales.

No obstante, algunas personas que frecuentan el parque han asumido la presencia de estos animales. «Si hay superpoblación de gansos a mí no me molesta, al revés, me gusta que vengan los niños a verlos» confiesa Manuel Abad.