La Fundación CB construirá 16 apartamentos para jóvenes y personas con discapacidad en la calle San Juan

Darle vida al Casco Antiguo. Es el objetivo del nuevo proyecto de la Fundación CB. La entidad ha comprado un edificio en la calle San Juan y creará en el mismo 16 apartamentos.

Los pisos estarán dirigidos a personas con discapacidad para ofrecerles un recursos de autonomía y a jóvenes que quieran instalarse en el Casco Antiguo. El presidente de la Fundación CB, Emilio Vázquez Guerrero, resalta que ofrecerán los apartamentos a precios reducidos, muy por debajo del mercado porque su objetivo es atraer a nuevos vecinos a la zona monumental.

El inmueble cuenta con un subterráneo y tres alturas. Una parte del inmueble se dedicará a almacenes, ya que la Fundación CB necesita más espacio de almacenamiento debido al Centro de Documentación y de la Imagen que ha creado en la cercana calle Montesinos. El resto del espacio será donde se habiliten las 16 viviendas.

El director general de la Fundación CB, Emilio Jiménez Labrador, explica que quieren seguir rehabilitando el Casco Antiguo, un barrio que «necesita vida. Somos plenamente conscientes de ello».

Por el momento no hay fecha para la puesta en marcha de este proyecto porque, según destacan los responsables de la Fundación CB, están acometiendo tres proyectos a la vez. Han comenzado las obras para crear un centro para adultos con discapacidad en la calle Antonio Juan número 4, con fachada también a la avenida Antonio Masa Campos y están en trámites de iniciar su proyecto más ambicioso, la creación de su nueva sede en la plaza de Santa María.

Con respecto a la sede, Emilio Jiménez detalla que esperan vallar el solar de las obras a finales de año y arrancar los trabajos a principios de 2025. Este próximo año podría estar terminado el centro para personas con discapacidad y entonces podrían iniciar el plan de apartamentos en la calle San Juan.

Cómo vivir en los apartamentos

En cuanto a las condiciones de los apartamentos, la Fundación CB aún no ha establecido los requisitos, pero tiene claro a quién busca beneficiar. Por una parte quieren dar apoyo a las personas con discapacidad que buscan independizarse. Creen que parte de los pisos podrían estar adaptados y ser otorgados a personas que buscan su autonomía. Además se integrarían en un edificio de gente joven y desde la entidad promotora no descartan crear algún tipo de simbiosis y que ambos colectivos no solo sean vecinos, sino que colaboren.

En cuanto a los jóvenes, son conscientes del enorme interés que puede provocar un apartamento con un alquiler asequible. Creen que es una buena forma de atraer población joven al barrio, además a una zona que ha perdido el comercio y la actividad como es la calle San Juan.

Desde la fundación no avanzan cuál podría ser el precio de los alquileres, pero indican que su objetivo es que sea una buena oportunidad. «Si en otro sitio son 400 o 500 euros, pues mucho menos», pone como ejemplo Emilio Vázquez Guerrero.

La compra del edificio de la calle San Juan se produce justo un año después de la puesta en marcha de otro de los proyecto de la Fundación CB, el Centro de la Documentación y la Imagen de Extremadura. Esta entidad está ubicada en el edificio que la fundación recuperó en la calle Montesinos.

En a actualidad, además del centro, están las oficinas centrales de la Fundación CB además de un salón de actos y una sala de exposiciones. En el futuro, sin embargo, el objetivo es que los servicios centrales de la entidad estén en la sede de la plaza de Santa María, junto al Museo Luis de Morales, y el inmueble de la calle Montesinos se quede solo como Centro de la Documentación y la Imagen de Extremadura.

Tras la apertura de este centro la Fundación CB ha recibido muchos fondos donados, entre ellos los audiovisuales del diario HOY, así como otras muchas colecciones privadas. A esto se suma que la entidad también cuenta con los archivos de la antigua Caja de Ahorros de Badajoz. El ritmo de donaciones de material, según reconocen sus responsables, es aún mayor que el que imaginaban, por lo que necesitan más espacio de almacenaje.

Esa es otra de las razones por la que han optado por adquirir el inmueble de la calle San Juan, ya que parte de sus instalaciones podrían adaptarse como almacén. No descartan en el futuro, sin embargo, tener que buscar nuevos inmuebles para poder dar cabida a la colección completa, que esperan que sea muy amplia en el futuro.