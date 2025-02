La Fundación CB cambia la vida del Casco Antiguo de Badajoz

A las ocho de la mañana suena cada día el despertador de Adrián Borrego, un chaval de 19 años que no se levanta a esas horas desde hacía tres años, cuando al terminar la ESO dejó el instituto. «No hacía nada por las mañanas. Me ... levantaba, ayudaba a mi madre a limpiar y me ponía a ver el móvil o me iba a la calle con los colegas», cuenta este joven que vive en el Casco Antiguo y que hace un mes comenzó en uno de los proyectos de la Fundación CB para poder conseguir empleo.

«Me enteré por mi tío que aquí daban unos cursos donde nos preparan para encontrar un trabajo», afirma Borrego, que quiere hacer las prácticas como empleado de mantenimiento en la Residencia Universitaria Caja Badajoz, Rucab.

Estos cursos, que se enmarcan dentro del programa 'Futuro', preparan a diez jóvenes para conseguir un trabajo. Tienen una duración de tres meses, que se complementan con otros tres de prácticas, y ya se realizaban en el centro social del Gurugú.

Con el traslado de la Fundación al Casco Antiguo, se ha movido también este curso, causando mayor impacto en los jóvenes de este barrio pacense. «Si la Fundación CB no estuviera aquí yo seguiría en mi casa. Así que para mí es bueno, y gracias a eso yo tengo un objetivo que no tenía hace unos meses. Espero que me sirva para tener un futuro», afirmaba Adrián, que asegura que de no estar la sede en el Casco Antiguo él nunca se habría sumado al proyecto.

Él no es el único al que la llegada de la Fundación CB al centro de la ciudad le ha cambiado la vida. Juan Jiménez vino hace unos meses desde Barcelona para vivir en el Casco Antiguo, que ha sido lo que le ha permitido conocer la Fundación. «Mi madre no me quería meter en un instituto y alguien nos dijo que aquí me podían buscar algo», dice Juan, que dejó los estudios en Tercero de la ESO y a sus 16 años asegura que no le importaría volver para poder terminarlos.

«Antes de venir a la Fundación estaba todo el día en casa jugando con la Play o viendo alguna serie. Aunque aún no sé que haré ni donde quiero trabajar, al menos estoy conociendo gente», contaba confuso porque no sabe dónde realizará sus prácticas.

Para ellos tener en su barrio la sede de la Fundación CB es una oportunidad. Así lo cuenta también Mario, un joven de 18 años que aunque no es del bario está muy satisfecho con la zona y el aprendizaje que le brinda. «Mi vida aún no ha cambiado mucho, pero al menos ahora tengo algo que hacer por las mañanas», destaca.

La nueva sede desde donde fomentan la inserción laboral o la vuelta a los estudios de muchos jóvenes ha supuesto un cambio importante en sus comportamientos. Lo aprecia así el responsable del programa, Emilio Vázquez, que asegura que estar en un edificio como el de Montesinos les exige un comportamiento que no tenían el primer día. «Aquí hay oficinas, ven a personas trabajar y esto ya les exige una actitud que no traían. Es educativo para ellos», dice.

Ambiente

Este ambiente que han conocido en el centro les obliga a desarrollar habilidades sociales y prelaborales para enfrentarse a su primer empleo. «Les damos orientación laboral. Les enseñamos cuáles son sus derechos y sus obligaciones en las empresas. También aprenden a enfrentarse a una entrevista de trabajo. No podemos olvidar que son chavales que vienen del fracaso y han asumido que no pueden hacer ciertas cosas», cuenta Vázquez, que asegura que la misión de la Fundación CB es empoderarlos para que logren sus objetivos.

A sus 21 años, María Mesa ha echado ya decenas de currículum en negocios de la ciudad. «Me gustaría trabajar en una tienda de ropa, lo he intentado pero no hay manera, y confío que gracias a la fundación sea más fácil para nosotros encontrar un trabajo», cuenta la mayor del grupo, que este año ha podido participar en el programa porque ha ampliado su franja de edad.

Este cambio ha sido una de las novedades del proyecto, que no es el único que realiza la Fundación, ya que uno de sus pilares es la cultura. En su primer año en Montesinos ha acercado a 17.000 personas al barrio antiguo de la ciudad. «En este año estamos consiguiendo lo que pretendíamos. Hemos llegado al Casco Antiguo para hacer lo que sabemos hacer, que es cultura y acción social. Esta última se está materializando con el programa 'Futuro', donde participan chavales excluidos de la sociedad que no vienen a aprender matemáticas ni literatura, sino a prepararse para la vida», subraya el director de la fundación, Emilio Jiménez, que cuenta que les ha costado darse a conocer desde el Casco Antiguo.

Pese a que desconoce si en Valdepasillas se hubiesen llegado antes a más personas, Jiménez afirma que ha merecido la pena quedarse en el Casco Antiguo, porque este barrio necesita vida. «Nosotros no vamos a resolver el problema de la droga, pero en el momento que este barrio se rehabilite y se vengan personas a vivir, ese problema se ha terminado», dice convencido.

Luis Pacheco: «Nos hacen mucho daño la ruina y las drogas y la Fundación es garantía de que esto cambie»

Es por esto que para los vecinos del barrio esta institución es un pilar fundamental. «A nosotros nos hacen mucho daño las ruinas y las drogas, y la Fundación CB es garantía de que esto cambie porque desde que están aquí hemos notado cómo se han incrementado con fuerza sus actuaciones», apunta desde SOS Casco Antiguo, Luis Pachecho, que añade que las urgencias del barrio están en El Campillo y en las zonas de aparcamientos.

Este vecino cuenta que la institución trabaja «codo con codo» con los vecinos para reducir los focos de marginalidad que hay en el barrio y confía en que la sede de la plaza de la Encarnación sea pronto una realidad.

Pero para que la sede definitiva esté en funcionamiento aún faltan algunos años, comenta Emilio Jiménez. «Las obras empezarán a principio de año y que se prolongarán al menos 24 meses».

Para entonces Adrián y sus compañeros habrán adquirido las habilidades para trabajar en busca de un futuro lejos del presente de su barrio.