Así funciona el nuevo multacar de Badajoz: envía directamente las sanciones al OAR

Un coche de la Policía Local de Badajoz circula con normalidad por la avenida de Europa. A simple vista, no se aprecia nada ... distinto en él, es como cualquier vehículo de patrulla. Pero detrás de las luces del techo hay un dispositivo, es el Deltacar, apodado multacar por los pacenses.

Esta herramienta, que permite sancionar a los coches mal aparcados entre otras infracciones, vuelve a la ciudad después de cuatro años de ausencia. La principal novedad es que es un Deltacar de última generación, mucho más moderno. Tanto que agiliza mucho el trámite para sancionar, envía directamente las denuncias a la OAR (Organismo Autónomo de Recaudación) de la Diputación.

HOY ha acompañado a la Policía Local durante el periodo de prueba del multacar para comprobar cómo funciona. Tras unos días de verificación, todo va bien, así que este sábado 16 de agosto comenzará a sancionar.

El intendente de la Policía Local, Toni Mesas, destaca que este nuevo dispositivo tiene acceso directo a la DGT (Dirección General de Tráfico) «y todas las denuncias van inmediatamente, una vez que ya se validen, van directamente al OAR».

«El principal objetivo es mejorar la circulación en la ciudad, no recaudar» Toni Mesas Intendente de la Policía Local de Badajoz

Es decir, en cuanto el multacar detecta una matrícula infractora, por ejemplo un coche sin ITV o sin seguro, avisa a los policías que van dentro a través de una PDA con bluetooth. Los agentes solo tienen que validad el aviso e inmediatamente se envía la propuesta de sanción al OAR. En solo unos días los pacenses reciben la multa en sus casas.

En el caso de la doble fila o los coches que aparquen mal en otras circunstancias (plazas para discapacitados, carril bici, etc), los policías harán dos o tres pasadas por la zona porque los conductores tienen derecho a parar un momento. Sin embargo, si mantienen los vehículos mal estacionados en la siguiente pasada, ocurre lo mismo. La sanción va al OAR.

Puede ir en cualquier coche policial

El Deltacar es un dispositivo que va sobre el techo del vehículo, es bastante pequeño, lo tapan las luces cuando el coche patrulla se ve desde delante. Se trata de un cambio importante con respecto al anterior multacar que tuvo la ciudad porque en ese caso llamaba más la atención. Era un Reanult Scenic sin rotular, pero el radar sobresalía mucho más en el techo.

En este caso, explica Toni Mesas, el Deltacar se puede mover de un coche a otro sin problema porque va sujeto con imanes. La idea de la Policía Local es ir rotándolo, aunque siempre entre coches patrulla. Es decir, siempre que los conductores pacenses vean un vehículo policial, puede llevar este dispositivo.

Ampliar Así se aprecia la imagen en la PDA que va conectada al multacar. J. V. ARNELAS

El Deltacar lleva seis cámaras, dos delanteras, dos traseras y otras dos de infrarrojos pensadas para captar imágenes en las que se resalte la matrícula, para que no haya fallos. El resultado es que las imágenes, que son vídeos, se ven con mucha claridad y pueden sancionar incluso de noche. Tanto el multacar como las PDA que lo complementan han sido cedidos al Ayuntamiento por la Diputación, que es la institución responsable de la OAR.

Qué infracciones multa

En dos días se tramitarán las primeras sanciones del nuevo multacar de Badajoz, pero la duda es: ¿qué perseguirá? Ojo porque este dispositivo tiene capacidad para detectar muchas infracciones, incluida la doble fila y desde la Policía Local advierten que se usará, incluso a las entradas y salidas de los colegios.

El intendente de la Policía Local, Toni Mesas, indica que no se trata de recaudar, sino de mejorar la circulación en la ciudad, por lo que pide un esfuerzo a los conductores. En cuanto a la doble fila, avisa que se usará contra este comportamiento, incluso «pasaremos también en los colegios. Se intentará en la medida de lo posible también hacer uso del vehículo porque ya sabemos cómo son los colegios de entrada y salida».

Más allá de la doble fila, el Deltacar también servirá para detectar y sancionar coches aparcados en zonas peatonales, sobre las aceras o en espacios reservados para personas con discapacidad. También detecta los coches en carga y descarga, y como les lee la matrícula, comprueba si tienen autorización para estacionar en estas plazas. Si no es así, tramita la denuncia.

Otro uso muy útil de esta herramienta es que es capaz de captar a aquellos vehículos sobre los que pesa una orden de precinto o de embargo de los organismos de recaudación competentes.

Así mismo puede encontrar coches que esté buscando la policía, como vehículos robados o que hayan estado implicados en delitos o accidentes.

Pero, ante todo, desde la Policía Local insisten en que el objetivo es mejorar la seguridad en la ciudad con una herramienta mucho más moderna y ágil que la anterior.

El primer año en marcha en Badajoz del anterior Deltacar, en 2015, sancionó a 6.090 conductores por estacionamientos indebidos.