Dos policías prueban el nuevo multacar, instalado en el techo de su coche patrulla. J. V. ARNELAS

Así funciona el nuevo multacar de Badajoz: envía directamente las sanciones al OAR

HOY ha acompañado a la Policía Local que está probando este dispositivo, pero desde el sábado comenzará a denunciar la doble fila y otras infracciones

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Jueves, 14 de agosto 2025, 07:50

Un coche de la Policía Local de Badajoz circula con normalidad por la avenida de Europa. A simple vista, no se aprecia nada ... distinto en él, es como cualquier vehículo de patrulla. Pero detrás de las luces del techo hay un dispositivo, es el Deltacar, apodado multacar por los pacenses.

