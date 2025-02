«El flamenco tiene que valorarse más, sigue siendo muy 'sufrío'»

Miguel de Tena (Ruecas, 1976) pega un pellizco en el alma con 'Añoranzas', el título que da nombre a su último trabajo y a las ... sevillanas incluidas en él, que dedica a su familia tirando de los recuerdos de su infancia. El primer cantaor que se trajo a Extremadura la Lámpara Minera vive ahora en Yunquera (Málaga), pero sigue pegado a la tierra, tanto que ha esperado un año para presentarle a los suyos su nuevo disco. Será esta noche a las 22.00 horas en la terraza del López de Ayala, como plato fuerte del Festival de Flamenco y Fado.

–¿Cómo es su nuevo disco?

–Lo empecé a elaborar en la pandemia. Al quedarnos los artistas totalmente sin trabajo para no estar parado, decidimos empezar a hacerlo y se terminó el año pasado. Me acompaña Antonio Patrocinio a la guitarra y tiene nueve temas, entre ellos uno en el que colabora mi hermana (Carmen Tena). Está muy entretenido.

–Lleva un año hecho pero ha esperado hasta ahora porque quería presentarlo en Badajoz, ¿es por tradición, por superstición?

–Quería presentarlo en Badajoz y el año pasado no había fechas disponibles en el teatro. Siempre he presentado mis discos allí y he tenido muy buena aceptación, tengo muchísima gente que me sigue.

–¿Por qué 'Añoranzas'?

–Lleva unas sevillanas que cuentan nuestra vida desde críos, dedicada a mi familia, y temas de antaño que yo hacía de niño como 'El Beso' de Pepe Pinto.

–¿A qué suena? ¿Qué palos toca?

–Suena alegre, son añoranzas de tiempos felices. He elegido temas para gusto de todo el mundo. Hago unos tangos que grabó Patrocinio padre que se titulan 'Mi aceitunera', tiene las bulerías de 'Los Tres puñales', tiene alegrías, malagueñas con abandolaos, fandangos rocieros y fandangos naturales de Gordito de Triana, El Carbonerillo y Niño León, y las sevillanas. También he querido grabar el tema de Pepe Pinto que era impensable hace unos años para mí, pero es con el que más reproducciones he conseguido en redes sociales y viendo la aceptación decidimos incluirlo en el nuevo disco.

–¿Qué le va a ofrecer al público de Badajoz esta noche?

–Mayormente temas del disco nuevo. Viene al baile Eli Parrilla, que bailará algunos temas, y voy con todo el equipo: con Patrocinio y los palmeros. Creo que echaremos un rato súper agradable y súper bonito. Tengo muchas ganas de reencontrarme con el público de Badajoz y la afición está deseando verme por allí.

–Este año el flamenco de Extremadura ha sido reconocido como Bien de Interés Cultural, ¿lo ha celebrado?

–Es un título que me da alegría, pero debería servir también para que al flamenco lo pusieran en un lugar más alto del que está, más valorado.

–¿Más valorado por quién?

–Por la organización de los festivales, sobre todo. Yo voy a muchos sitios donde no te ponen ni agua en el camerino y por ahorrarse 200 euros hay un mal sonido en la actuación. Se necesita un poco más de profesionalidad a la hora de hacer eventos de flamenco, que sigue siendo muy 'sufrío' en ese aspecto. Lo que sí tengo que aplaudir son a las instituciones de Extremadura que se vuelcan muchísimo con el flamenco, dándonos trabajo y organizando actuaciones en los pueblos.

–En cuanto a la afición, ¿cómo ve el panorama?

–Bastante bien, en Extremadura en cualquier pueblo hay muchísima afición y muchísimas peñas a las que hay que apoyar, porque son el sustento que tenemos los artistas en invierno. En verano hay ferias en todos los pueblos y muchos eventos, pero los que nos mantienen el resto del año son las peñas flamencas.

–Las peñas están muy envejecidas.

–Ese es un problema gordo. El 80% de los socios y de la gente que acude a las peñas flamencas son personas mayores de 65 años y con esta ruina de la pandemia, muchas han sufrido bajas y mucho desánimo.

–¿A los jóvenes no les interesa el flamenco?

–No, yo veo a muchos aficionados jóvenes pero como siempre el flamenco no es algo de mucha mayoría, aunque me gustaría que hubiera más juventud para darle más larga vida a las peñas flamencas.

–En general, ¿cómo ve la salud del flamenco en Extremadura?

–Extremadura goza de buena salud flamenca por los artistas, por los festivales y, sobre todo, por el apoyo de las instituciones.