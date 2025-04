Fiestas se reunirá con la Policía Local para decidir si permite el botellón en el Carnaval de Badajoz 2022 Beber en la calle está prohibido desde marzo de 2020 y no se ha autorizado ni cuando se han relajado las restricciones entre olas de contagio

Miriam F. Rua Badajoz Martes, 8 de febrero 2022, 07:17

El Concejal de Ferias y Fiestas, Francisco Javier Gutiérrez, se reunirá esta semana con el superintendente de la Policía Local, Rubén Muñoz, para decidir si se autoriza o no el botellón en el Carnaval de Badajoz 2022.

Esta es una de las cuestiones más controvertidas a la hora de organizar la fiesta, ya que el botellón está prohibido en la ciudad desde marzo de 2020, cuando se declaró la pandemia. La prohibición no contempla la excepción de permitir su celebración en las zonas autorizadas ni se ha modificado en estos dos años, con la relajación de las restricciones entre olas de contagio.

Para autorizarlo, el alcalde, Ignacio Gragera, debería levantar expresamente la prohibición al menos para los cuatro días de fiesta en el bando municipal que rige la fiesta.

Gutiérrez no quiere adelantar su posición sobre si es partidario o no de que se permita beber en la calle antes de escuchar a la Policía Local, si bien no ha escondido públicamente su deseo de celebrar un Carnaval lo más parecido al de febrero de 2020, donde sí hubo botellón.

Barras en la calle

Otra cuestión que abordará el edil en el próximo encuentro con el jefe de la Policía Local es si se permitirá que los bares saquen barras a la calle, así como los cortes de calles y de tráfico para los días de Carnaval.

Por otra parte, Gutiérrez ha confirmado que el Ayuntamiento de Badajoz va a solicitar a la Junta de Extremadura la ampliación excepcional de horario de funcionamiento de la hostelería para los días de Carnaval de Badajoz 2022, desde el viernes 25 de febrero al martes, 1 de marzo.