Retirada de residuos peligrosos en las orillas del Guadiana, cerca de Badajoz. HOY
Badajoz

Fibrocemento, químicos o animales muertos: los vertidos persisten en las orillas del Guadiana

La CHG invierte más de 150.000 euros al año en la limpieza y retirada de residuos en el dominio público hidráulico de la capital pacense

R. H.

Jueves, 23 de octubre 2025, 12:19

Comenta

Residuos de lo más dispares siguen siendo arrojados en las orillas del Guadiana, a su paso por Badajoz. Ante la presencia de estos vertidos ilegales, la Confederación Hidrográfica del Guadiana tiene que acometer actuaciones de limpieza y retirada de residuos en el dominio público hidráulico. Señala el organismo hidráulico que «persiste el abandono de basuras, enseres y vertidos de todo tipo en las márgenes y cauces del río» en el entorno de la capital pacense.

Zonas donde se ha actuado

Durante los últimos meses, la CHG ha encargado diversas operaciones de limpieza en zonas como el azud de la Granadilla, Rincón de Caya, camino del Gévora, azud de la Pesquera, en la Isla del Pico y la playa de Los 600. El objetivo de los trabajos llevados a cabo es «mantener estos espacios en condiciones adecuadas de salubridad y conservación ambiental».

La CHG destina cada año más de 150.000 euros de fondos públicos a estas labores de limpieza, además de desarrollar campañas de educación ambiental y concienciación ciudadana. Sin embargo, pese a estos esfuerzos, el organismo de cuenca señala que se siguen detectando vertidos y acumulaciones de residuos de forma recurrente en distintos puntos del entorno del Guadiana. «Estos trabajos incluyen retirada de basura urbana, escombros, enseres y otros vertidos; labores que se hacen a diario y requieren personal especializado».

HOY

El problema se agrava en los casos de residuos peligrosos, como fibrocemento, productos químicos o animales muertos, «cuya gestión es más compleja y costosa, además de representar un riesgo para el medio ambiente y la salud pública».

Ante esta situación, desde la CHG se hace un llamamiento a la ciudadanía para que actúe con responsabilidad, evite este tipo de conductas y contribuya activamente a su denuncia social, protegiendo así un espacio natural que es de todos.

