El Festival de Teatro trae a Badajoz compañías de EE UU, Bolivia, Chile y Portugal El clown estadounidense Richard Saudek abrirá el festival :: hoy El López de Ayala acogerá del 18 al 30 de octubre las representaciones de la cuadragésimo segunda edición del certamen EFE Viernes, 20 septiembre 2019, 08:26

Badajoz. El 42 Festival Internacional de Teatro de Badajoz, que se celebrará del 18 al 30 de octubre próximos, contará con destacadas compañías nacionales e internacionales, que presentarán propuestas de calidad e innovadoras con el objetivo de «romper los esquemas y desafiar al público».

El responsable artístico del certamen, Eugenio Amaya, destacó así, durante la presentación del festival de ayer, que ha contado con carta blanca para ofrecer espectáculos que sorprenderán.

En el apartado de participación internacional destaca la presencia del artista estadounidense Richard Saudek, donde en 'Beep boop' muestra a través del clown la obsesión por las pantallas y las nuevas tecnologías, en lo que será su única actuación en España después de pasar por el Festival de Edimburgo (Escocia).

Además, el Teatro de los Andes de Bolivia realizará una exploración humana del amor, la muerte, los encuentros y desencuentros con 'Un buen morir', y desde Portugal 'Correr o Fado' mostrará una nueva visión de este género musical a través de la danza.

Por su parte, los chilenos Tryo Teatro representarán 'Pedro de Valdivia, la gesta inconclusa', una visión a través de la música y el teatro sobre las hazañas del conquistador extremeño.

De las compañías extremeñas se contará con la presencia de la dramaturga y actriz Concha Rodríguez, que representa una obra escrita por ella sobre la vorágine empresarial y las relaciones de poder en 'Homenaje inesperado'.

Por su parte, 'La vida secreta de Petra Leduc' (De Amarillo Producciones) refleja la situación de una mujer perseguida, 'La vida de los salmones' (Karlik Danza Teatro) representa la danza extremeña, 'Fantasmas de agua' aborda la inmigración, y 'Custodios' (Asaco Producciones y los Hermanos Saquetti) es una divertida y loca historia protagonizada por ángeles payasos.

En el apartado nacional se contará por ejemplo con 'El silencio de Elvis', protagonizado por el riojano Pepe Viyuela y el extremeño Elías González.

Las apuestas andaluzas 'El nombre' y 'La buscona', la vasca 'Estrella' y la valenciana 'What is love y Baby don't hurt me', completan este cartel que destacaron también por su calidad tanto la secretaria general de Cultura, Miriam García Cabezas, como el director del teatro López de Ayala, Miguel Murillo.