Un festival 'gamer' aterriza en Badajoz la próxima semana: podrás sobrevolar la ciudad en realidad virtual

Dos días de videojuegos, realidad virtual, simuladores, K-Pop y más de 1.500€ en premios en la Factoría Joven

Irene Toribio

Irene Toribio

Lunes, 15 de septiembre 2025, 17:45

Badajoz repite experiencia 'gamer' con su festival de ocio y entretenimiento digital 'Play Badajoz', un evento que se celebrará en la capital pacense los próximos días 26 y 27 de septiembre con videojuegos, realidad virtual y simuladores y contará con más de 1.500 euros en premios en los distintos torneos a canjear en las tiendas de colaboradores del evento.

Especialmente diseñado para jóvenes de 13 a 35 años, pero también destinado a la diversión familiar, en 'Play Badajoz' se podrá disfrutar de una zona de juego libre, torneos amateurs, drone zone, play & dance corner, mobile gaming area, asian dance o tech corner.

Dónde es el Play Badajoz

Se celebrará en la Factoría Joven de Badajoz y supondrá el colofón del programa de ocio nocturno juvenil 'Vive la noche en Badajoz' de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento.

La concejala de Juventud Mariema Seck destaca que hacer una segunda edición de un evento tan «novedoso» e «interesante» para los jóvenes se debe a la respuesta «positiva» que se recibió el año pasado.

Asimismo, ha detallado la inversión municipal del Ayuntamiento de Badajoz de 22.627 euros, una cifra que demuestra su compromiso con la juventud de la ciudad y a la hora de ofrecer alternativas de ocio de calidad, enmarcado en la programación de 'Vive la noche'.

Programación del Play Badajoz

El viernes 26 se desarrollará un 'college day', una jornada en la que esperan más de 15 centros educativos, con contenidos orientados a la parte socioeducativa que aportan sectores como los videojuegos o la tecnología.

Habrá más de 10 zonas destacadas, como la de videojuegos o la zona tecnológica, que está más vinculada a la realidad virtual o a los simuladores de Fórmula 1 o de vuelo, por los que el público y los jóvenes tendrán la oportunidad de sobrevolar Badajoz y sus principales monumentos y enclaves.

Además,también se contará con actividades de nuevas culturas como el K-Pop con torneos, exhibiciones y talleres; una zona de ramdom dance para poder disfrutar de esta modalidad, u otra de tiendas y stand en la que se podrán encontrar artículos y novedades sobre el mundo manga o la impresión 3D.

