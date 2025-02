Feliciano Correa: «Los que acceden a la política hoy en día han perdido el sentido ético»

Feliciano Correa, (Jerez de los Caballeros, Badajoz, 1941) presentó hace unos días de la mano de la Fundación CB su último libro: 'La Transición Política: Antecedentes Históricos y conflictos en Extremadura'. Con él, el doctor en historia y académico de la Real Academia de Extemadura ... y la Real Academia de la Historia, teje un relato con el que pretende contar su verdad sobre una época compleja y que a su juicio guarda conexión con la actualidad.

–¿Qué le ha llevado a escribir su último libro y en qué se ha basado para contar una historia que se puede ver desde diferentes prismas?

–Antes de este escribí 'Escuelas, hoces y cuchillas'. En él hablé de cómo fue la situación social en la Extremadura que nos había precedido a la generación de la que procedemos. Era un libro que me debía a mí mismo. Este último lo he escrito porque se lo debía a la gente que estuvo conmigo en la transición política. Es un testimonio, todo lo que cuento es lo que he vivido y estudiado en relación con mi tiempo.

–¿Entonces es una historia en primera persona?

–Hablo de mi experiencia. Decía Machado que hay que buscar la verdad y yo he ido a buscar la verdad, he intentado ser lo más honesto posible a la hora de contarlo. La dificultad de este libro está en la época compleja que abarca, veníamos de un régimen de 40 años.

–¿Por ese motivo también habla de los antecedentes?

–Claro, de hecho he incluido la palabra en el título del libro. Hay que contextualizar lo que pasó anteriormente. La Transición la facilitó Franco de manera inconsciente, ya que creó una clase media culturizada que veía necesaria una sociedad de libertades. Además, las leyes del Franquismo tenían una brecha gracias a la cual los juristas de la transición crearon la ley de la reforma política, con lo que se consiguió una voladura controlada del sistema anterior.

–¿Y cómo se vivió esta Transición de la que habla en su libro en Extremadura?

–En el caso extremeño el protagonista fue Enrique Sánchez de León, a quien dedico un espacio en mi libro. Su error fue irse a Madrid y querer dirigir la operación política desde allí. Para hacer algo por Extremadura había que estar aquí, como hicieron en Galicia. También hay que tener en cuenta que no teníamos el respaldo de otras entidades como el País Vasco, que tenía bancos apoyando al partido regionalista, y esta carencia fue la que hizo que el socialismo se hiciese con el bastón de mando en la región.

–Según cuenta, su libro es un análisis crítico de este periodo.

–Aporto mi visión de historiador y hago cierto análisis, es decir no sólo hago un relato, también hago una valoración del relato. Reconozco que en el Franquismo no entraron a nuestro país ideas europeas que sí llegaron con la Transición, donde había intelectuales que no necesitaban comer de la política, pero sí se enrolan a ella para la Transición.

–¿Tienen los políticos de hoy este sentido de hacer política?

–La gente que accede en la política hoy día ha perdido el sentido ético, en tiempos de la UCD los políticos no necesitaban de la política para vivir, tenían sus carreras pero tenían integrado el sentido de servicio a la nación.

–¿Quiere decir que no están formados?

–Cuando los candidatos discuten no hablan de programas, no dicen lo que quieren hacer, solo pretenden estar en las listas. Este aporte de ideas se debe a la escasa preparación, no puedes estar en el Parlamento si no tienes una preparación jurídica.

–¿Cuál es la verdad de la Transición?

–La verdad es que aunque no conozcamos las intimidades de las maniobras del Rey cuando se produjo el golpe de estado, supo maniobrar para que no perdiésemos las libertades que nos habían hablado. Así que fue decisivo en aquellos momentos.

–La Constitución del 78 hoy día es cuestionada...

–Reconoce las diferencias de las nacionalidades en España pero se mantiene la unidad, cuando muchos de los que hoy se sientan en las Cortes hablan de distintas patrias, una nación de nacionalidades, que es un riesgo que puede llevar a la desvertebración. Falta una época de concordia, que no sé si llegará, y que en el caso de Extremadura se trata más bien de falta de visión política.

–¿Había más concordia hace cincuenta años?

–Había ética en la política, la gente podía discutir y eso que había gente muy convencida de su ideología, pero sí había más concordia, la gente renunciaba a cosas pequeñas para conseguir otras más grandes.

–Una concordia que no tenemos ahora mismo en la región.

–En Extremadura falta más bien visión política, la concordia no sé si llegará. Es una región que ha avanzado pero las demás han avanzado más. Siempre hemos dependido del centralismo, no hay chimeneas, ni astilleros ni fábricas de coches porque se los llevaron a otros sitios, lo único que tenemos es potencial humano.

–¿Tiene algo que ver en esto cómo se hicieron las cosas en la Transición?

–Faltó un proyecto de vida en común tanto en lo económico como en lo administrativo y en las relaciones con Hispanoamérica. No fueron capaces de sentarse en una mesa, la diferencia es que hoy no se sientan porque no han tomado conciencia de la situación.

–Puede que hoy pesen más las siglas...

–Tiene más que ver con la capacidad de liderazgo, está muy mediatizada, sólo hay que ver lo que está pasando con Guardiola.

–¿Estamos viviendo una transición ideológica en la sociedad?

–Es un momento complejo y difícil, hay que llegar a un acuerdo nacional amparado en la constitución y si hay que reformar la Constitución tendrá que ser por acuerdos. Lo que no se puede es vivir en el chantaje de las nacionalidades. La gente quiere acuerdos, conciliación y progreso.

–¿Deberían leer el libro los jóvenes?

–Es un libro necesario porque entra en el detalle de personas y de su vida en este periodo.