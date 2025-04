Los fabricantes de pan no descartan un nuevo incremento en las próximas seis semanas

La fuerte subida que ha experimentado el pan en las últimas semanas perjudica a los consumidores. Pero además, supone un grave problema a los fabricantes ... de pan, que pueden resultar perjudicados si el fuerte aumento de los precios reduce el consumo de este bien de primera necesidad.

El presidente de Horno Los Remedios, Matías Fernández, recuerda que la primera gran subida del pan se produjo cuando se puso en circulación el euro. «Entonces costaba el pan grande 100 pesetas (0,60 euros) pero de pronto subió a 1 euro (166 pesetas)».

En Badajoz capital el pan costaba 0,60 euros en 1997 y tras varias subidas encadenadas alcanzó el precio de 1 euro en 2006. «En los últimos tiempos las panaderías estábamos al borde de la quiebra. Todo se había encarecido al doble: el gasóil industrial, la electricidad, la leña... Y con la guerra de Ucrania también se ha disparado el precio del cereal», explica Matías Fernández.

El presidente de esta panificadora explica que el camión de harina que hasta hace poco tiempo costaba 8.300 euros se paga en la actualidad a 16.000 euros. «Esa es la materia prima del pan, todo se ha encarecido una barbaridad».

En su opinión, la subida que ya han repercutido los fabricantes en el pan de horno será insuficiente para compensar el aumento de los costes de producción si no se produce una rápida bajada en los precios. «Si todo sigue igual no creo que tardemos más de un mes o un mes y medio en subir de nuevo. No hay otra alternativa. Con un aumento de 20 o 25 céntimos en el pan entero no será suficiente para compensar la subida de los costes de producción».

Matías Fernández asume que la situación actual es complicada. Su bisabuelo, su abuelo y su padre eran panaderos. Él siguió con el negocio y ahora son sus hijos quienes empujan para que esta panificadora radicada en Lobón siga adelante.

Horno Los Remedios tiene seis tiendas en la ciudad de Badajoz, una en Mérida y cuenta con una importante presencia en Lobón, Puebla de la Calzada y Montijo, tres localidades en las que siempre se ha consumido el pan elaborado por esta familia.

Fernández reconoce que el confinamiento al inicio de la pandemia también ha repercutido negativamente en la clientela, puesto que obliga a hacer cola en la calle. «Al principio la gente no podía salir de casa, eso también nos influyó».

Subida imparable

El presidente de esta empresa cree que los clientes han respondido de forma generosa hasta el momento y entienden las subidas que se han producido. «Ya nos gustaría a nosotros no subir el precio, pero sólo hay que mirar lo que ha subido el combustible y la electricidad. «La ventaja que nosotros tenemos es que nuestro pan se hace por la noche, no se congela. Eso nos hace tener una clientela muy fiel».