'Carmen': Un trabajo bien hecho

El teatro López de Ayala ofreció un trabajo bonito y bien hecho: La ópera 'Carmen' con música de G. Bizet (1838 - 1875) y libreto ... de Ludovic Halévy y Henri Meilhac, basada en la novela homónima de Prosper Mérimée. Esta obra fue un fracaso en su estreno en la Ópera-Comique de París un 3 de marzo de 1875. Bizet moriría de un ataque al corazón un 3 de junio de aquel mismo año, sin llegar a saber nunca el éxito y popularidad mundial que alcanzaría su 'Carmen'.

Sin embargo, en la noche de este sábado el éxito volvió a la producción de 'Ópera joven' con el público que abarrotaba el coso pacense de pie entre vítores, bravos y aplausos. La dirección escénica de la mano de Pedro Luis López Bellot fue una extraordinaria propuesta con una estética modernista, nos trasladó la ambientación a una época distinta a la planteada en el original (en torno a 1820), no sabríamos decir si años 40 del siglo XX, segunda guerra mundial, con un guiño a la actualidad española de esa misma andalucía de bandoleros decimonónicos en el contrabando, con narco-lanchas y tráfico clandestino en el campo de Gibraltar actual. Ciertamente que la 'Carmen' lo aguanta todo si la puesta en escena se hace con originalidad y frescura, como este sábado vimos. Quizás el tema del 'Mito' de Carmen, por ser de tan rabiosa actualidad, feminismo, libertario, eco-humano...

Los recursos escénicos fueron sobresalientes: Los cambios de escenografía usando únicamente siete columnas muy bién puestas y muy originales. Las puertas que abrían y cerraban, le daban mucho dinamismo a la escena. Ha sido un único escenario que con pocos y sencillos recursos ha sido perfecto. El vídeo maping es ahora la solución a las escenografías, cada vez mejor y estuvo bien logrado, así como la iluminación. El director de escena un diez. En ese único escenario da vida a los distintos lugares donde la acción se desarrolla. Las siete enormes columnas eran la alegoría original y perfecta para simular las grandes chimeneas de la Real fábrica de tabacos de Sevilla, unos cigarros gigantes que echaban humo, la taberna de Lillas Pastia, la Sierra morena de los contrabandistas o la elipse de la plaza de Toros de la Real Maestranza. Bravo por la solución tan brillante y original, y probablemente económica. Una maravilla que visualmente atrapó la atención del público.

Faltó el ballet al inicio del tercer acto, antes de entrar en la plaza de toros, pero el director de escena supo solucionar de manera muy creativa con muchas cosas. Por ejemplo, la acción de pintar la cal blanca con el carrito sobre el albero del ruedo. O por ejemplo dejar a telón abierto el primer entreacto con el tabernero preparando su taberna... Estuvo estupendo.

Por orden de actuación:

Los números corales estuvieron muy bien resueltos, tanto el coro masculino del inicio de los soldados, como el coro femenino con las cigarreras que es un número muy difícil, el pleito de las cigarreras estuvo muy bien solventado. Después el número largo previo a la corrida de toros con el acompañamiento de la escenografía por video-maping donde los espectadores van viendo lo que el coro describe, estuvo muy ligero y ágil, es un número que puede ser muy largo y pesado ya al final de la obra, y fue sobresaliente en su idea y puesta en escena. Muy bien cantado, con los «tempos», muy correctos, las entradas no hubo entradas falsas ni descuadres, las voces equilibradas tenores, sopranos, barítonos, contraltos, nadie destacaba más que los demás, es decir, el coro muy bien empastado. Enhorabuena a las directoras Amaya Añua y al coro de Cámara de Extremadura como al coro infantil dirigido por María Rodríguez.

Reparto:

Eduardo Pomares 'Don José' con un instrumento con buen registro central de calidez y color aterciopelado y unos agudos muy bien templados que no paraba, está dando agudos todo el tiempo, y se veía muy cómodo cantando, y además hacía muy buena pareja con Olga Syniakova 'Carmen' que borda su papel con una facilidad extraordinaria y se ve que trabajó mucho su español hablado que se ve que no es su idioma, pero el acentillo que tenía le da también cierto exotismo porque los gitanos no son de ningún lado y son de todo el mundo. Esta Carmen podía venir de cualquier parte.. de Hungría, de Polonia, de Rumanía.. tenía muchísima presencia escénica, desde que entró que estaba de espaldas, el cabello corto me llamó la atención pero como la época era un poco ambigua, pegaba muy bien.

Irene González en el papel de 'Micaela' con una colocación perfecta conmovía por la ternura de su personaje, le faltó el recitativo del aria de Micaela, que pudo ser una cuestión que así se decidió, a veces eso sucede, no le quitaba nada, es menos de un minuto y es algo que se espera mucho.

Las sopranos Mar Morán que hizo la 'Frasquita' y Laura Orueta de 'Mercedes' (las contrabandistas que están con 'Carmen') se lucieron con voces poderosas, bien proyectadas.

Alejandro Von Büren 'Escamillo' el torero, seduce por su despliegue perfecto de voz, quizás algo parado en lo escénico, en los gestos estereotipados del arte del toreo....

Bravísimo la orquesta y su joven director P. Mauricio Sotelo-Romero que con una plantilla bajo mínimos, fue espectacular, rica en matices, afinada, viva, sus músicos en muchos momentos de solista de oboe, flauta, trompa... No falló ninguno, todos muy bien en su lugar. Pensé que sería escasa la plantilla que vi al principio, para la sonoridad que tiene el teatro, quedó muy bien equilibrada, porque en ningún momento se tapó a ningún cantante, ni se sintió que fuera una orquesta pequeñísima o lo contrario densa que les fuera imposible superar a los cantantes. El único fallo fue la microfonía en el primer acto que se acoplaban.

No puedo decir lo mismo del público de Badajoz, tuvimos una selección de «solistas entre el respetable» que dió un concierto paralelo de toses y ruidos... en fin. Hay que educar y ópera joven lo va a hacer.

Echamos de menos un programa de mano en papel, aunque fuera pequeñito, como recuerdo de tan digna y respetable representación. ¡Enhorabuena a todos! Hasta la próxima.