Las escuelas de música de Badajoz no tienen fecha de inicio de curso Los profesores denuncian que no saben cuándo comenzarán las clases, pese a que el pleno aprobó el aumento de su jornada laboral para que arrancaran en septiembre

Miriam F. Rua Badajoz Jueves, 15 de septiembre 2022

Los profesores de las escuelas municipales de música denunciaron ayer, en un comunicado, que las clases aún no han empezado y que ni siquiera le han anunciado la fecha de inicio del nuevo curso. Esto sucede dos meses después de que el pleno municipal aprobase el aumento de la jornada laboral de los docentes, precisamente para poder ampliar el curso de junio a septiembre coincidiendo con el periodo lectivo.

«Los colegios han vuelto a abrir sus puertas, pero el inicio de las clases de las escuelas municipales de música de Badajoz es incierto un año más. A pesar de que con las movilizaciones de las familias y el profesorado del pasado curso el Ayuntamiento aprobó extender el curso escolar a septiembre y junio, a fecha de hoy no hay noticias de cuándo podrán comenzar las clases de música», explican los docentes.

Hasta ahora las clases en las escuelas de música duraban de octubre a mayo, pero el año pasado tanto los profesores como las familias de los alumnos se movilizaron para exigir, entre otros asuntos, que el Ayuntamiento prolongase el curso dos meses, adelantando su inicio a septiembre y prolongándolo hasta junio.

Para hacerlo posible en el pleno del mes de junio se aprobó una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de las escuelas municipales de música, para aumentar la jornada laboral de los docentes y garantizar así la ampliación de las clases.

Pese a ello, dicen los profesores, «los aproximadamente 500 alumnos de las escuelas municipales de música no han comenzado aún las clases y ni siquiera se dispone de fecha de inicio».

Sin guardas para abrir los colegios

Ya ocurrió el año pasado que las clases no arrancaron hasta finales de noviembre porque el Ayuntamiento no previó con antelación la contratación del personal de seguridad, que es el que tiene que encargarse de abrir y cerrar las aulas en los colegios públicos, que sirven de sede para las escuelas municipales de música. Para este curso, en el citado pleno del mes de julio, la concejala socialista Silvia González, advirtió de que no se había sacado a concurso la contratación de los guardas.

Los profesores, además de reclamar el inicio de las clases, le han recordado al Ayuntamiento que cumpla con el acuerdo de pleno del 25 de octubre de 2021 y dote a las escuelas de música de unas instalaciones propias, personal administrativo y sede electrónica para solucionar «de una vez por todas los problemas que la comunidad educativa viene sufriendo desde hace años».