La Escuela de Tamborileros de Badajoz suena por primera vez en El Rocío

Miércoles, 25 de junio 2025

La tradición del tamboril vuelve a sonar en Badajoz… y también más allá de sus fronteras. La Escuela de Tamborileros de Badajoz, creada hace apenas unos meses, ha participado por primera vez en su historia en el camino hacia El Rocío acompañando a la Hermandad del Rocío de Coria-Cáceres. Una experiencia que ha dejado huella tanto en los alumnos como en los peregrinos que les escucharon por senderos y caminos.

El proyecto lo lidera José María Embid, un andaluz afincado en Badajoz que decidió en septiembre de 2024 abrir una escuela para recuperar una tradición perdida en la ciudad. «La figura del tamborilero aquí casi solo se asociaba a El Rocío, pero antiguamente también formaban parte de las romerías y de las fiestas como San Juan», explica Embid.

La iniciativa nació tras una reflexión personal que le surgió «haciendo de peregrino en la Romeria de Bótoa hace un par de años». Con el apoyo de la Hermandad del Resucitado de Badajoz, su banda y la Hermandad del Santo Entierro, la escuela comenzó su andadura en la Parroquia de San Agustín, en pleno Casco Antiguo de Badajoz.

Una oportunidad surgida de la Hermandad de Coria-Cáceres

La conexión con El Rocío llegó gracias a la vinculación profesional de Embid, que lleva años tocando el tamboril en distintas hermandades. «La Hermandad de Coria-Cáceres me había contratado este año como tamborilero y, hablando con ellos, surgió la propuesta de que fuera también la escuela. No me lo pensé y nos lanzamos», relata.

Así, los alumnos de la escuela vivieron una experiencia que muchos describen como inolvidable. «Para mí, ser rociero no se puede describir con palabras. Y para ellos ha sido una lección de vida, les enseño que el tamborilero es el primero en levantarse y el último en acostarse, siempre pendiente de animar al peregrino cansado», afirma Embid.

Orgullo pacense en tierras almonteñas

El recibimiento en el camino fue muy especial. «Fue sorprendente y muy alegre. Cuando llegamos al Rocío, tocando en el Camino de los Llanos, la gente se quedó mirando. Muchos extremeños que estaban allí se acercaron a escuchar el redoble y la jotilla», recuerda. Hubo incluso peregrinos de localidades como Almendralejo o Villafranca de los Barros que reconocieron el sonido y mostraron su apoyo.

De todos los momentos vividos, Embid destaca uno: «La llegada. Sentir el recibimiento de la gente fue muy emocionante». Para el fundador de la escuela, el mayor orgullo es ver cómo sus alumnos afrontaron el reto. «Ellos son los protagonistas, yo no. Soportaron el calor, el polvo… pero siempre al pie del cañón», señala.

El futuro de la escuela

La Escuela de Tamborileros de Badajoz quiere ahora seguir creciendo. «A corto plazo, nuestro objetivo es aumentar el número de alumnos. No tenemos apenas ayudas económicas, casi todo corre de mi cuenta, pero seguimos adelante. A largo plazo, me encantaría formar una asociación de tamborileros que nos permita participar en más encuentros y recuperar la tradición en más pueblos», apunta Embid.

De momento, el grupo ya ha llevado su música a municipios cercanos como Villafranca de los Barros, Aceuchal, Salvatierra o Alconchel, y confían en poder participar pronto en procesiones y fiestas locales en la propia Badajoz. «La tradición está volviendo a sonar, y eso es lo importante», concluye.