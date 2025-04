La Escuela de Ingenierías Agrarias renueva el sello de calidad institucional

Redacción BADAJOZ. Sábado, 18 de enero 2025, 07:45 Comenta Compartir

La Escuela de Ingenierías Agrarias de la Universidad de Extremadura (UEx) ha renovado el sello de reconocimiento de calidad institucional del Consejo de Universidades.

Cabe destacar que esta escuela obtuvo por primera vez en 2018 la acreditación institucional como centro universitario del Consejo de Universidades.

Así, seis años después, tras el informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca), ha renovado este «importante reconocimiento» que constata la calidad del centro y de todas las titulaciones oficiales que se imparten.

El periodo de validez de este sello comprende desde el 21 de octubre de 2024 hasta la misma fecha de 2030, según informó ayer la UEx en una nota de prensa.

Para obtener este sello, la Aneca establece estándares de calidad muy exigentes en el ámbito nacional y la acreditación institucional de un centro universitario por el Consejo de Universidades de España es un reconocimiento de la «excelencia en la gestión de la calidad de las enseñanzas de grado y máster que imparte».

«El sistema de calidad garantiza el mantenimiento y actualización de la calidad de manera que ayuda eficazmente al logro y mejora de resultados de las actividades docentes, investigadoras y de transferencia», explicó el director de la Escuela de Ingenierías Agrarias, Rodrigo A. Pinzón.

Además, añadió que este sistema de garantía interno de calidad permite diseñar unas estrategias para abrir aún más el centro a la sociedad, convirtiéndose en un referente regional, nacional e internacional en cualquier actuación relacionada con el medio agrario, agroindustrial, alimentario y ambiental».

La Escuela de Ingenierías Industriales de la UEx ha desarrollado un «excelente trabajo» durante los últimos años para obtener estos resultados.

A este reconocimiento nacional se suman dos sellos de calidad europeos Eurace (European Network for the Accreditation of Engineering Education) en dos titulaciones: Grado Ingeniería de las Explotaciones Agropecuarias y Grado en Ingeniería Hortofrutícola y Jardinería.

