Los escritores extremeños reivindican la figura de Santiago Castelo

La Asociación de Escritores y Escritoras de Extremadura celebró ayer la I Jornada de Estudio Santiago Castelo en homenaje al poeta, escritor y periodista, natural de Granja de Torrehermosa y fallecido en 2015. El Paraninfo Clara Campoamor de la Diputación de Badajoz acogió la cita, ya que la institución patrocina la iniciativa para reivindicar su legado.

Los escritores José Luis Bernal, Julián Quirós, Álvaro Valverde y Carmen Fernández-Daza, Luis Sáez, Antonio Reseco y Juan Carlos Rodríguez Ibarra participaron en mesas redondas.