HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Los escritores extremeños reivindican la figura de Santiago Castelo

Redacción

BADAJOZ.

Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La Asociación de Escritores y Escritoras de Extremadura celebró ayer la I Jornada de Estudio Santiago Castelo en homenaje al poeta, escritor y periodista, natural de Granja de Torrehermosa y fallecido en 2015. El Paraninfo Clara Campoamor de la Diputación de Badajoz acogió la cita, ya que la institución patrocina la iniciativa para reivindicar su legado.

Los escritores José Luis Bernal, Julián Quirós, Álvaro Valverde y Carmen Fernández-Daza, Luis Sáez, Antonio Reseco y Juan Carlos Rodríguez Ibarra participaron en mesas redondas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallada muerta una mujer en la piscina de su domicilio en Badajoz
  2. 2 Una mujer de 58 años resulta herida tras caer a la Ribera del Marco de Cáceres
  3. 3 Alerta alimentaria: retiran este chóped de DIA por posible contaminación con listeria
  4. 4

    Oramba levantará 80 pisos en la Casa de las Aguas y estudia crear un parking de varias plantas
  5. 5 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  6. 6

    El día que Badajoz buscó un monstruo en pleno temporal
  7. 7 Herido grave un policía en un tiroteo durante un dispositivo contra el narcotráfico en Sevilla
  8. 8 Saúl Noriega: «Moverse, bueno contra el cáncer»
  9. 9

    Extremadura ya no es la comunidad que más espera para operarse
  10. 10

    93 artistas crean una selva para el Guadiana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Los escritores extremeños reivindican la figura de Santiago Castelo