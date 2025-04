La escalada se pone de moda

En Badajoz se hace cada vez más deporte tras el confinamiento.Tanto que hay naves industriales vacías que han sido ocupadas por empresarios del sector ... para preparar instalaciones de pádel o de crossfit, entre otras actividades.

Pero el auge más inesperado ha sido el de la escalada en interior o rocódromo, que ya ganaba adeptos incluso antes de la medalla de oro olímpica del cacereño Alberto Gines en 2021.

Quienes vieron venir esta tendencia fueron dos jóvenes extremeños, Iván Delgado y Raúl Palomar, socios emprendedores que consideraron que Badajoz necesitaba este tipo de instalaciones tras muchos años en que los escaladores eran un grupo minoritario que se buscaban la vida en tableros precarios en garajes o bajo puentes. De este modo nació el rocódromo Zima Escalada en la carretera de Sevilla como continuidad de una primera experiencia en la barriada de Llera.

Ahora este, más grande, es el único de carácter comercial que existe en la ciudad, y en él se puede escalar con y sin cuerda desde el primer día alquilando el material. Esto lo convierte en un lugar ideal para iniciarse de manera fácil y sin gastar demasiado en útiles como pies de gato (zapatillas para escalar), arnés (imprescindible para escalar con cuerda) o magnesio (en las manos para no resbalar por el sudor).

Zima nació en 2020 porque, según Delgado, «en toda ciudad siempre tiene que haber un rocódromo grande». Se eligió una nave porque necesitaban «altura para las vías y espacio para la zona de boulder (donde se encuentran recorridos cortos protegidos con colchoneta para escalar sin cuerda). No había ningún otro sitio con estas características en la zona de Badajoz», explica. En cuanto a respaldo económico, comenta:«Hicimos un buen proyecto y un banco nos dio un préstamo. También tuvimos ayuda familiar. Pero no tuvimos ninguna subvención pública». Aún así, dicen que fue un proyecto «muy difícil», pues llegaron a pensar que el local no llegaría a abrir debido al confinamiento.

Los rocódromos son lugares para hacer ejercicio, pero que también se pueden considerar centros sociales y lúdicos. «En los de otras ciudades se ha visto que hacen una zona con bloques para escalar, y otra con un bar que es más social. Nosotros también tratamos que sea así». Si dos personas no consiguen superar un mismo recorrido, estas acabarán socializando, buscando la forma de hacerlo juntos y «creando una relación de amistad entre ellos». Esto es algo que no ocurre en gimnasios tradicionales, aseguran.

Ampliar Creadores de ZimaRaúl Palomar e Iván Delgado. Antonio Sánchez

Además, la escalada se ha convertido en un deporte de moda.◦«Desde que Alberto Ginés ganó la medalla ha habido un auge de usuarios en los rocódromos».

Aún así, no ha sido igual en toda España, opina Palomar. «En Badajoz siempre vamos un poco por detrás. En otras ciudades como Madrid ya se han instaurado y va muchísima gente. Aquí en Badajoz los practicantes están llegando ahora, pero sí creemos que es más conocido y está cada vez más de moda». En palabras de Delgado: «Estamos haciendo que se convierta en un deporte de moda en Badajoz». Gracias a la medalla de Ginés, «se va a construir un rocódromo en Cáceres, y ahora se ve mucho la escalada por la tele. Antes no se hacía tanto, pero ahora, si hay competiciones mundiales, aparecen en los medios de comunicación».

Muchas más personas pueden ir al rocódromo.◦«Ahora mismo tenemos de todo. Desde niños de cuatro años hasta gente de sesenta . Lo que más hay son personas entre 24 y 30 años y los que menos entre 16 y 18 años» comenta Delgado, y añade «tenemos más chicas que chicos».

En palabras de Palomar, la rutina que sigue alguien que va a escalar «depende un poco de la persona, pero normalmente desde que entran hasta que salen pasan un par de horas. Lo que hacen es venir, dedican un ratito al gimnasio para calentar, estirar y demás. Luego prueban los recorridos nuevos que ponemos cada semana, y suelen terminar en la zona de vías para irse cansados. Después vuelven al gimnasio para volver a hacer los estiramientos. Y tenemos un bar donde los que se quieran quedar más tiempo se pueden tomar algo en el patio».

A pesar de estar la nave ocupada al completo, se pretende expandir el rocódromo. Esto se debe a que por la tarde hay muchas personas escalando y puede ser incómodo para algunos clientes. Por eso, los dueños planean adquirir las naves contiguas o moviendo de sitio algunas zonas.