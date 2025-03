Empleado atracado en Badajoz: «Me han puesto dos pistolas en la espalda. Estoy aturdido»

La jefa de Juan Carlos Franco le ha ofrecido marcharse a casa tras ser víctima este lunes de un atraco con armas de fuego y ... disparo incluido. No ha querido. «Prefiero estar aquí y tener la cabeza ocupada», explica este empleado de la gasolinera Repsol de la carretera de Sevilla. Durante el robo ha sido capaz de mantener la calma, pero al marcharse los ladrones reconoce que se ha quedado impactado. «Estoy aturdido».

Su jornada de trabajo ha sido totalmente normal hasta las 10.30 horas de la mañana. Horas antes, a las seis, habían atracado con pistola un negocio relacionado con el suyo, el bar Vaquerizo, junto a la otra gasolinera Repsol de la carretera de Sevilla (cruce con la BA-20), pero Juan Carlos no lo sabía.

La gasolinera en la que trabaja está a cuatro kilómetros saliendo de Badajoz y en esos momentos estaba solo. Una mujer llegó con su coche para repostar. Mientras la ayudaba, vio que llegaba una moto con dos hombres encima. Se dirigieron al surtidor de aire para revisar sus ruedas.

Franco cobró a la mujer y esta se marchó con su coche. Entonces el empleado, que estaba junto a los surtidores, se dio la vuelta para volver a la tienda. «Se acercaron y me pudieron las dos pistolas en la espalda. Aún las noto. Cuando se han marchado, me tocaba todo el cuerpo para ver si tenía heridas».

«Con las pistolas en la espalda me han obligado a ir a la caja. Se han llevado hasta el dinero que tenía yo en el bolsillo y lo han reventado todo, ha quedado destrozado porque han buscado por todas partes», se lamentaba este empleado por los daños que los ladrones causaron en la zona del cobro.

«Cuando tenía las pistolas en la espalda me han dicho, lo menos veinte veces, que no me iban a hacer daño, que no querían hacerme daño, que solo venían por el dinero», explica la víctima.

A pesar de que el empleado no se ha resistido y han conseguido su botín, en un momento dado uno de ellos ha disparado contra las estanterías de la tienda. La pistola, sin embargo, no lleva balas sino balines y aire comprimido, por lo que no ha causado daños en el local. «Pero el susto te lo llevas, claro», ha dicho Juan Carlos que no entiende para qué han disparado. «¿Por qué disparar? Eso me pregunto yo».

Este empleado lleva 11 años trabajando en la gasolinera «y es la primera vez que me ocurre algo así».