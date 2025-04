«No los echan esperando a que se maten entre ellos algún día»

En el entorno del viejo estadio José Pache los vecinos están ya habituados a la presencia de unos okupas en cuyas estancias, a rebosar de ... basuras, se han producido esta semana dos incendios, el último con dos víctimas de 52 y 56 años, ambos varones . «Será porque hacen barbacoas», especulaban esta mañana dos jóvenes que paseaban al perro por el Cerro del Viento. «Es muy frecuente que hagan fuego en invierno», decía luego una comerciante acostumbrada a ver el humo saliendo de alguno de los cuatro bloques, por definir de algún modo el lugar donde se reparte un número indeterminado de inquilinos que, según comentan en el barrio, ha bajado en los últimos meses, aunque la intranquilidad que generan no haya decaído.

A nadie les apetece hablar demasiado de ellos porque algunos han mostrado reacciones violentas cuando no les dan dinero. «Hay una pareja que son tranquilos, pero otros no me gustan nada. Además, se llevan fatal entre unos y otros, tienen broncas entre ellos», comenta un cliente de una tienda cercana. Esto último, la rivalidad por ocupar este lugar semiderruido donde se cobijan hace ya varios años, es una de las posibles explicaciones al segundo incendio, el de ayer domingo, el cual podría haber sido una venganza por el que tuvo lugar a principios de semana, cuando los bomberos tuvieron que rescatar a dos perros que habían quedado atrapados. «No me explico cómo no son capaces de desalojarlos. Tengo entendido que los dejan ahí y no los echan esperando a que entre ellos se maten algún día», aventura otro vecino que ve a diario a uno de ellos pidiendo en la avenida Fernando Calzadilla junto a su perro y tiene identificado a varios okupas más. Todos los consultados coinciden en que se llevan mal entre ellos.

«Suelen pedir dinero a la gente de la zona, dicen que para comprarle comida al perro y si no les dan se enfadan y se lo toman fatal, no crean buen ambiente», comenta una vecina sobre un comportamiento que también critica otro comerciante del barrio, donde hacen algunas compras esporádicas, a menudo de litros de cerveza. No consta que hayan intentado robar ningún artículo, según los testimonios que ha recabado HOY en el entorno.

Las edades de quienes viven en el viejo estadio que usó el equipo del Cerro de Reyes hasta hace una década oscilan entre los veintipocos años a los más de sesenta que tiene un hombre mayor. Los visitantes no son bienvenidos y solo hay que darse una vuelta por los alrededores para escuchar ladridos en varias estancias y comprobar cómo la cantidad de basura va a más. Un grupo electrógeno, que perteneció a un hombre de entre 61 y 63 años que falleció allí en febrero, aún da servicio a uno de los grupos de okupas que vive en la parte más alta del estadio, cuyo exterior ha sido vallado y donde un perro protege esta infravivienda situada a pocos metros del aparcamiento recién habilitado frente al centro de salud.

En verano, cuando en este mismo lugar se podía ver hasta una piscina portátil, los vecinos criticaban el ruido que generaban con la música, sobre lo cual ya no hay quejas. «Algunos se han ido, antes había allí entre veinte y treinta personas y ahora son muchos menos», indicaba otra vecina que los ve ir y venir a diario y espera que la demolición que el Ayuntamiento exige a la Junta de Extremadura se produzca cuanto antes pues opina que la presencia de estos 'sintecho' con sus perros crea inseguridad.

Sobre las causas del incendio aún no hay información y la Policía Nacional señala que ellos no han hecho pesquisas, de lo cual se está encargando la Policía Local.