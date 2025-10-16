Dos accidentes de tráfico con dos dos heridos durante este jueves en Badajoz En el primer incidente se han visto implicados dos vehículos y en el segundo una moto

Cruce en el que ha tenido lugar uno de los accidentes.

Dos accidentes de tráfico en las últimas horas en Badajoz se han saldado con heridos: un hombre y una mujer, ambos de 36 años.

El primer accidente de tráfico ha tenido lugar minutos después de las 14.00 horas, según el parte del Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura, en el cruce de la N-432 y la Ba-20, conocida como en la capital pacense como la autopista.

En el siniestro vial se han visto implicados dos coches y como consecuencia del choque ha resultado herido leve un joven de 36 años, con lesiones superficiales. Tras ser atendido por los servicios sanitarios trasladados hasta el lugar fue trasladado hasta el Hospital Universitario de Badajoz para hacerle pruebas.

Desde el 112 Extremadura se movilizaron hasta el lugar tres ambulancias, dos de ellas del Servicio Extremeño de Salud (SES) y otra de Cruz Roja, además de agentes de la Policía Local de Badajoz.

Accidente de moto

El segundo accidente ha sido de moto, aunque el 112 Extremadura no detalla cómo ha sido. La centralita del centro de emergencias recibió una llamada sobre las 16.10 horas en la que alertaba de un accidente de moto en la calle Jacobo Rodríguez Pereira, con una chica de 36 años implicada.

Rápidamente se desplazaron hasta el lugar dos ambulancias del SES, una medicalizada y otra convencional, y agentes de la Policía Local.

Según las primera valoraciones de los sanitarios, la joven sufría un trauma craneal por lo que fue derivada al Hospital universitario de Badajoz para quedar en observación.