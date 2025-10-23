HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente El extremeño Miguel Calderón sustituye a David Sánchez al frente de la ópera de la Diputación de Badajoz
Dolorez Vázquez toma posesión de su acta en febrero de 2023, una imagen que se repetirá este jueves.
Ayuntamiento de Badajoz

Dolores Vázquez se convierte en la concejala número 14 de Gragera

Quien fuera directora de la Casa de la Mujer y edil durante unos meses antes de las últimas elecciones entra en el Ayuntamiento tras la salida de Sol Giralt

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Jueves, 23 de octubre 2025, 07:53

Comenta

El PP de Badajoz suma este jueves su concejal número 14. La salida de Sol Giralt hace unas semanas para pasar a la Junta de ... Extremadura como secretaria general de Economía, Empresa y Comercio de la Consejería de Economía de la Junta dejó la vacante que el pleno cubrirá este jueves con Dolores Vázquez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

