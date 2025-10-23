Dolores Vázquez se convierte en la concejala número 14 de Gragera

El PP de Badajoz suma este jueves su concejal número 14. La salida de Sol Giralt hace unas semanas para pasar a la Junta de ... Extremadura como secretaria general de Economía, Empresa y Comercio de la Consejería de Economía de la Junta dejó la vacante que el pleno cubrirá este jueves con Dolores Vázquez.

Es la segunda vez que toma posesión de su escaño, dado que en 2023 se incorporó como concejala durante unos meses antes de las elecciones tras la dimisión de Francisco Javier Pizarro.

En este caso, se espera que Vázquez pueda trabajar como concejala más tiempo, dado que aún quedan casi dos años para los próximos comicios municipales. A sus 66 años, Vázquez ha sido profesora de la Facultad de Educación y fue directora de la Casa de la Mujer en la etapa de Monago, entre 2011 y 2015.

Queda por saber qué delegaciones le atribuye el alcalde, Ignacio Gragera, que otorgó todas las que dirigía Sol Giralt a la concejala Elena Salgado hace solo unas semanas. Esto es, Ifeba, Formación, Empleo y Emprendimiento y UPB. Salgado ya era antes responsable de Protección animal, Sanidad, Prevención de Riesgos Laborales y Servicios Médicos. Aunque, sobre todo, acude a muchos actos en representación institucional del alcalde.

El alcalde puede restar algunas de estas competencias para dárselas a Dolores Vázquez o puede aprovechar para acometer otros cambios a mitad de mandato.

Vázquez es la segunda renovación del PP este mandato, dado que a inicios de 2024 dimitió Antonio Cavacasillas para centrarse en el Congreso de los Diputados. Entonces le tomó el relevo Juancho Pérez, que adoptó las delegaciones de Cavacasillas con el Instituto Municipal de Servicios Sociales a la cabeza.

El PP obtuvo 14 escaños. Pérez era el número 16 de la lista y pudo acceder porque la número 15, Teresa Flores, declinó la posibilidad para quedarse en la Consejería de Educación, donde es asesora tras las elecciones. Vázquez es la número 17.

Bajo la mayoría absoluta del PP, el mandato discurre sin sobresaltos. Pero todos los partidos han experimentado cambios entre sus representantes en estos dos años.

Ampliar En primera fila, los concejales socialistas Ricardo Cabezas, Silvia González y Alejandro Mendoza, mientras que, detrás, aparecen los ediles de Vox Marcelo Amarilla y María Jesús Salvatierra. HOY

El PSOE, cinco bajas en dos años y el relevo de Cabezas

El PSOE, que obtuvo diez ediles acaba de incorporar a quien aparecía en el puesto 15 de la candidatura, al contar cinco bajas desde junio de 2023.

De hecho, Santiago Cambero, Javier Monroy y Juan Carlos Bodes no llegaron a tomar posesión del acta tras perder las elecciones. Carmen Serván sí se convirtió en concejala, pero salió del Ayuntamiento por motivos laborales poco después. Todos estos cambios permitieron que entraran Sandra Caballero, Candy Arce y Hernán Álvarez. Precisamente, este último salió este verano por motivos laborales y hace unas semanas se sumó Arcadio Vinagre Mata, economista y trabajador de la Diputación de Badajoz con 60 años.

El otro cambio en los socialistas fue el relevo de Ricardo Cabezas como portavoz por Silvia González, dado que esta también le ha sustituido al frente de la secretaría local del partido y es muy probable que sea la próxima candidata a la alcaldía en 2027.

Vox perdió un edil y cambió a otro

El tercer partido con representación en el Ayuntamiento es Vox, que también ha experimentado cambios en los dos años que han pasado desde los comicios. Obtuvo tres concejales, pero uno de ellos, Carlos Pérez, se marchó del partido cuando la formación decidió abandonar los gobiernos autonómicos de los que formaba parte, como Extremadura, disconforme con el reparto de inmigrantes en julio de 2024 y, según denunció, porque la dirección nacional les reclama parte del dinero que recibe el grupo municipal para ejercer su acción política.

Para entonces ya se había producido un cambio en las filas de Vox. Javier Liso tuvo que dimitir por una condena relacionada con violencia de género. Por este entró María Jesús Salvatierra. Actualmente, por tanto, Vox tiene dos concejales: Salvatierra y el portavoz, Marcelo Amarilla.