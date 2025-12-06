La Diputación licita por más de 40.000 euros la mejora de 60 senderos
Redacción
BADAJOZ.
Sábado, 6 de diciembre 2025, 01:00
La Diputación de Badajoz publicó el expediente de contratación de la asistencia técnica para la elaboración de estudios de adecuación, mejora y homologación de ... 60 senderos, cuyo contrato, dividido en cuatro lotes, asciende hasta los 46.566,37 euros.
El primero de los lotes contempla los senderos de La Siberia-La Serena-Vegas Altas con un presupuesto de 11.231,22 euros; mientras que el segundo abarca la zona Llanos de Olivenza-Tierra de Badajoz por 7.487,48.
En el tercer lote, aúna los de Sierra Suroeste-Tentudía-Campiña Sur por 14.276,61 euros; y el cuarto los de Tierra de Barros Zafra-Río Bodión con 13.571,06 euros.
