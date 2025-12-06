La Diputación licita por más de 40.000 euros la mejora de 60 senderos

La Diputación de Badajoz publicó el expediente de contratación de la asistencia técnica para la elaboración de estudios de adecuación, mejora y homologación de ... 60 senderos, cuyo contrato, dividido en cuatro lotes, asciende hasta los 46.566,37 euros.

El primero de los lotes contempla los senderos de La Siberia-La Serena-Vegas Altas con un presupuesto de 11.231,22 euros; mientras que el segundo abarca la zona Llanos de Olivenza-Tierra de Badajoz por 7.487,48.

En el tercer lote, aúna los de Sierra Suroeste-Tentudía-Campiña Sur por 14.276,61 euros; y el cuarto los de Tierra de Barros Zafra-Río Bodión con 13.571,06 euros.