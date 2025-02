La Diputación de Badajoz cede los jardines de la antigua maternidad al colegio de la Luz

Miriam F. Rua Badajoz Miércoles, 29 de junio 2022, 07:21 Comenta Compartir

La Diputación de Badajoz ha cedido los jardines de la antigua maternidad y casa cuna al colegio Nuestra Señora de la Luz. Este espacio verde que está en el cruce de la autopista con María Auxiliadora se incorporará a las instalaciones del futuro centro de día que el colegio trasladará a la antigua casa de la mujer a principios de año.

Los jardines tienen una superficie aproximada de 700 metros cuadrados, y están colindantes al servicio provincial de bibliotecas, también de la Diputación. Ha sido el pleno en su sesión ordinaria de junio, celebrado ayer, el que ha dado el visto bueno a la cesión.

Los jardines, que están separados del resto de dependencias de la Diputación por un cerramiento, fueron solicitados por el colegio Nuestra Señora de la Luz para completar las instalaciones de su futuro centro de día, que se moverá desde las actuales instalaciones de Godofredo Ortega y Muñoz, en Valdepasillas, a la antigua casa de la mujer, que también le ha cedido la institución provincial.

Con los jardines, explica Lourdes Delgado, directora del centro de día del Colegio de la Luz, ganan un segundo acceso que permite entrar con furgoneta hasta el nuevo centro, lo que es una necesidad teniendo en cuenta que el centro presta el servicio de traslado de sus usuarios, que son personas con grandes necesidades de apoyo.

Los jardines, además, les ofrecerán la posibilidad de contar con un espacio al aire libre para trabajar las terapias de fisioterapia y psicomotricidad y también como espacio de recreo durante su tiempo de descanso.

«Al no poder hacer un gimnasio porque no tenemos metros disponibles, los jardines son muy buen recurso para que, sin alterar la naturaleza, sino cuidándola, puedan disfrutar del aire libre», destaca Delgado, que no oculta su alegría por poder sumar este espacio al futuro centro de día, que tendrá 35 plazas.

Si bien los jardines no necesitan obras, la antigua casa de la mujer sí se someterá a una reforma para adecuarla a su nuevo uso como centro de día. El proyecto, que está ultimándose, ya tiene el visto bueno del Sepad. Para ejecutar las obras tienen un presupuesto de 300.000 euros, aportado por el Sepad (200.000 euros) y por del Ayuntamiento de Badajoz (100.000).

Se descarta abrir al público

La cesión de los jardines de la antigua maternidad al colegio de la Luz descarta la posibilidad de que este espacio verde se abra al público, que fue una opción que desde 2014 han barajado la Diputación y el Ayuntamiento sin que llegase nunca a concretarse.

Contempopránea. Subvención para cooperar con el Festival Contempopránea de Olivenza con 20.000 euros, y al Patronato de Tauromaquia, por 100.000 euros, para clases prácticas de los alumnos.

Valdelacalzada. Se cede al Ayuntamiento de Valdelacalzada un tramo de la carretera provincial BA-096.

Despoblación. Se aprueba el Proyecto Ciclos para la concesión de subvenciones dirigidas a la financiación de proyectos innovadores de transformación y lucha contra la despoblación.