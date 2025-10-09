La Diputación acusa al Ayuntamiento de Badajoz de «engañar» con el inicio del curso en la Escuela de Artes y Oficios Los alumnos que el año pasado no recibieron ninguna formación y perdieron el curso por el retraso de las obras del antiguo convento de San Agustín, siguen sin fecha de inicio de las clases

Escuela de Artes y oficios Adelardo Covarsí de Badajoz, en la nueva sede habilitada en el antiguo convento de San Agustín.

A. Murillo Jueves, 9 de octubre 2025, 11:00

Funcionan las oficinas, pero no hay clases. Avanza octubre y los alumnos de la Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí siguen sin saber cuándo comenzarán el curso. El equipo docente no tiene «una fecha definitiva para el inicio» de las clases. El personal asegura que las actuales circunstancias «no tienen precedentes» y cacecen de cobertura técnica para agilizar los trámites para iniciar la actividad lectiva en la sede del antiguo convento de San Agustín, con la mudanza hecha desde la primavera. Llueve sobre mojado porque este centro ya perdió el curso anterior por el retraso de las obras.

La Diputación de Badajoz, que ha financiado con más de 500.000 euros el mobiliario del inmueble, exige al Ayuntamiento que resuelva la situación y cumpla sus obligaciones informativas con los alumnos -unos 250- y con el Consorcio público al que pertenece.

En febrero, el diputado de Cultura, Deportes y Juventud, Ricardo Cabezas, manifestó «el engaño perpetrado por el Consistorio que, no solo provocó la imposibilidad de la apertura, sino que impidió a los estudiantes buscar una alternativa» en otros centros. Culpan a una dilación en la comunicación oficial, que, «sin aclaración alguna, provocó que los estudiantes de óleo, escultura, joyería o moda llegasen a junio sin haber recibido formación.

El diputado socialista lamenta que este año la situación va a peor, «ya que el ninguneo ha escalado posiciones y el Ayuntamiento se permite el lujo de hasta impedir las conversaciones».

«Cuando haya novedades, avisaremos». Es la última información que han recibido los matriculados, según el organismo provincial. Entretanto, el Consorcio de la Escuela de Artes y Oficios, formado por el propio Ayuntamiento y la Diputación, sigue «sin convocatoria desde 2024 y solo ha tenido acceso a las noticias de los medios de comunicación».

«No ha sucedido»

Ricardo Cabezas habla por ello de «un engaño que no les avergüenza» y recuerda que «no confían» porque hace tan solo unas semanas el Ayuntamiento comunicó que la escuela iba a abrir su nueva sede y a comenzar el curso con normalidad. «Lo que finalmente no ha sucedido».

Ente esta tesitura, la Diputación exige al equipo de Gobierno municipal que detalle la coyuntura actual y explique «qué impide comenzar la docencia, más aún cuando ya hay actividad administrativa». Cabezas deja claro que si los alumnos vuelven a perder otro curso, «ya no estaremos hablando de algo mal gestionado, sino de una negligencia gravísima».

El organismo provincial insta al Ayuntamiento a convocar una reunión extraordinaria del Consorcio del que forman parte ambas administraciones y que lo haga «a la mayor brevedad posible y en el ejercicio de las responsabilidades que debe asumir».