«Dinamita Montilla tenía cara de pirado»

En la televisión del bar Benito estaba puesto el Barça-Almería el jueves por la noche. Cuatro o cinco vecinos de Valdebótoa seguían el partido ... entre comentarios y bromas el jueves pasado. En solo unos instantes, entre cinco y seis personas (solo una mujer y el resto hombres) entraron y se abalanzaron sobre un desconocido que apenas llevaba un rato en el bar.

La Policía Nacional de Málaga acababa de atrapar a José Jurado Montilla, conocido como 'Dinamita Montilla' o 'El titi'. Para los agentes, se trata de un viejo conocido, encarcelado durante 28 años por cuatro asesinatos distintos en la década de los 80 y buscado como presunto responsable de un quinto asesinado hace dos años. Era David, un chaval de 21 años, estudiante de Ingeniería Informática, que tuvo la mala suerte de cruzarse con él cuando el joven recogía algarrobas en una finca de su familia en Guadalmedina (Málaga) en agosto de 2022. Le perdieron el rastro durante unas horas y apareció al día siguiente con dos tiros en la cabeza.

En el bar no daban crédito ante la escena. Los policías vestidos de paisano se echaron sobre el hombre, que estaba tomando un cubata con el resto de clientes habituales como uno más. Tampoco es que le abrieran los brazos, dice uno de los presentes, porque les llamó la atención «la mala pinta» y que estaba mellado. Pero estaba cómodo.

Los agentes lo sacaron fuera, lo metieron en uno de los coches que tenían aparcado en las inmediaciones y buscaron al hombre que lo había llevado hasta el bar. El bar 'Benito' está enclavado en el centro de Valdebótoa, junto a la plaza del Ayuntamiento que bien puede considerarse el parque de esta pedanía de 1.300 habitantes, situada a doce kilómetros de Badajoz.

El conductor conoció a José Jurado 'Dinamita Montilla' en el bar El Rincón de María, de Gévora, apenas unas horas antes. Prefiere que no se le identifique, así que a partir de ahora se le llamará Manuel. Explica que estaba sentado en la terraza con una amiga en ese bar de Gévora cuando 'Dinamita Montilla' salió del interior a fumar un cigarro. «Tenía pinta rara y mirada peor», recuerda Manuel a HOY. Pero, a pesar de ello, el asesino entabló conversación con ellos. Les dijo que iba en dirección a Alburquerque, pero que había perdido el bus.

Manuel le contestó que iba a salir hacia Valdebótoa en una media hora, que en la rotonda de entrada de este otro pueblo para un bus con destino a Alburquerque y que si quería se podía ir en su coche. El otro se apuntó al viaje.

«Al payo, yo le miraba por el retrovisor y él me miraba», explica el pacense que lo llevó de Gévora a Valdebótoa

A Manuel le extrañó que 'Dinamita Montilla' se montara directamente en los asientos traseros de su vehículo y de forma inmediata, sin darle tiempo a preguntarle por qué no iba de copiloto. Con él, metió dos macutos grandes de piel.

Durante el trayecto, explica Manuel, el pasajero no abrió la boca. No dijo ni una palabra. Pero cada vez que miraba por el retrovisor, 'Dinamita Montilla' le estaba mirando. «Al payo, yo le miraba por el retrovisor y él me miraba. Tenía cara de pirado y la mirada así como escondida». El trayecto duró unos diez minutos.

Por el espejo, Manuel también veía a dos coches que iban a velocidad constante y a distancia prudente. Se preguntó por qué no le adelantaban si él iba a 80 kilómetros por hora en un recorrido de apenas 6,5 kilómetros. Ahora sabe que era la Policía Nacional, que les estaba siguiendo. Le perseguían agentes de Málaga.

Cuando llegaron a Valdebótoa, «este se bajó y se vino detrás de mí al bar, casi como un acompañante mío», dice Manuel.

En el bar no estuvo mucho tiempo. Pero le dio tiempo a subir un vídeo a Tik Tok, donde tiene 3.000 seguidores. Los agentes le seguían la pista a través de las redes sociales.En esas imágenes cuenta que había estado en Gévora, que había conocido a un hombre y una mujer, que le habían invitado a comer y le estaban invitando de nuevo.Reconoce que está un poco achispado porque se ha bebido dos cervezas, un vino y ya va por el primer cubata.Enseña el vaso. Habla de la mujer, una señora de unos 80 años «con poderío y tierras» que no se montó con ellos en el coche. Alaba el carácter generoso y agradable de los extremeños.

'Dinamita Montilla' tiene 63 años y la cara llena de arrugas, le faltan bastantes dientes y mira a través de gafas. Se graba a sí mismo para las redes sociales en la barra del bar. Yahí pregunta a otros que están cerca que cómo se llama el establecimiento y lo repite.

Encuentro en Gévora

Mientras todo esto ocurre dentro, fuera algunos clientes que salen y entran se extrañan. «Había muchos forasteros. Dentro está este hombre con esa pinta rara y fuera hay como 5 o 6 personas, casi todos hombres, que no son vecinos de Valdebótoa y que están allí, cerca de la puerta del bar al final de la tarde de un jueves. Eso no es habitual».

El que más les llamó la atención de todos estaba «como escondido» tras un poste junto al supermercado Alsara, que linda con el bar. Uno de ellos piensa que pueden estar tramando un robo y baraja la posibilidad de avisar a la dueña de esa tienda. Pero no lo hace. Vuelven al interior, a seguir viendo el partido del Barcelona. Unos instantes después se produce la detención. Dentro no llegan ni a la decena de clientes, que se quedan alucinados con la escena.

Tras llevarse a 'Dinamita Montilla', uno de los policías entra de nuevo y pregunta quién ha llevado en su coche al detenido. Algunos testigos cuentan que le preguntan con insistencia si tenía algo en contra a la Policía. Este repetía que no, que lo había conocido en un bar de Gévora, que dijo haber perdido el bus hacia Alburquerque y que se ofreció a llevarlo a Valdebótoa para que allí se subiera al siguiente.

Manuel recordó que el detenido había subido dos macutos a los asientos traseros de su coche. Entregó las llaves del vehículo a la Policía para que las cogieran y «miraran lo que quisieran».

Los agentes supervisaron el coche y requisaron las dos maletas. «Tengo que decir que la Policía fue muy educada. Hasta me dieron las gracias por mi colaboración. Y yo les dije: pero si no he hecho nada, todo ha caído del cielo».

«No me da miedo»

«A mí no me da miedo. Uno de los policías me preguntó que cómo subía a mi coche a un desconocido con esa pinta», dice Manuel entre risas. Este hombre, que ronda los 55 años, hasta bromea: «Estuvo muy calladito todo el rato, como si tuviera algo que esconder. La verdad es que es un bicho raro al que no he dado ninguna importancia».

La Policía entró de nuevo al bar. Pidió disculpas al resto de la clientela por el jaleo que habían montado y el susto que les habían dado. Algunos preguntaron al agente que por qué se lo llevaban y si era un asunto de drogas. El agente les dijo que no podía desvelarles nada, que no era posible. Dio de nuevo las gracias, salió y los dos coches se marcharon del pueblo con 'Dinamita Montilla' dentro.

Desde entonces, los clientes habían hablado poco del suceso. Hasta que ayer, domingo, HOY desveló que se trataba de un asesino en serie, que ya había cumplido condena por cuatro muertes y al que habían detenido como sospechoso de otro asesinato cometido hace dos años.

Ampliar Vecinos de Valdebótoa consultan las noticas de HOY sobre la detención en su pueblo durante la celebración de San Isidro, ayer. Pakopí

En Valdebótoa no se hablaba ayer de otra cosa. Los vecinos se habían reunido en pandillas en el parque, con sillas de playa y mesas portátiles. Neveras, latas, empanadas, filetes empanados y hasta algún jamón que a las doce ya estaban cortando. Por San Isidro todo el pueblo sale al parque del Ayuntamiento, el mismo donde se encuentra el bar Benito. Al ser domingo, el bar estaba cerrado.

«Madre mía, quién era el tío. Un asesino» era el mensaje que se movía entre los que habían presenciado la detención. El suceso era la comidilla de las pandillas. Algunos buscaban su foto y decían no haberlo visto nunca en sus calles. 'Dinamita Montilla' solo estuvo un rato en Valdebótoa. La Policía impidió que estuviera mucho tiempo.