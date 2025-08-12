Desalojan la piscina de La Granadilla de Badajoz por la aparición de heces en el agua Es el tercer incidente de este tipo en Badajoz este verano, también ha ocurrido en San Roque y la Universidad

Natalia Reigadas Badajoz Martes, 12 de agosto 2025, 17:38 Comenta Compartir

Con los termómetros a 45 grados los bañistas han tenido que desalojar la piscina de La Granadilla por un nuevo caso de presencia de heces en el agua. Es el tercer caso en piscinas públicas de Badajoz en lo que va de verano.

El incidente ha tenido lugar a las cinco menos cuarto de esta tarde y los asistentes a esta piscina no podrán volver al agua, al menos, hasta dentro de dos horas debido al protocolo.

Cuando se dan estos casos, el Ayuntamiento de Badajoz cuenta con un protocolo de actuación. Deben sacar a los bañistas del vaso por seguridad y someter al agua a un proceso de hiperclorado.

En concreto los responsables de la piscina deben retirar los sólidos y desinfectar el agua con cloro mientras mantienen el sistema de filtración en funcionamiento. Finalmente la clave es comprobar los niveles de cloro y PH para saber que el agua es segura. Al menos hay que esperar hora y media para que estos niveles se normalicen y finalmente reabrir este lugar.

El primer incidente de este tipo en la ciudad se produjo solo cinco días después de inaugurar la temporada de baños en las piscinas municipales. En ese caso fue en San Roque. A esto se suma que también se han registrado incidentes en la piscina de la Universidad, otra de las más populares de la ciudad.

Este lunes pasado les tocó también a los vecinos de Cáceres. Se cerró la piscina de la Ciudad Deportiva, una de las más concurridas, por una avería en la cloradora. Se detectaron heces y se complicó el proceso de limpieza.

En muchos casos este problema se trata de un reto viral. Algunos jóvenes lo hacen para compartir su vandalismo a través de Internet. En otras ocasiones se trata de accidentes, en muchos casos con niños pequeños.

Multa hasta 1.500 euros

Tras el incidente de San Roque el Ayuntamiento de Badajoz, y la Policía Local, advirtieron a los usuarios de piscinas que la multa puede ir de 750 a 1.500 euros.

Esta infracción esta contemplada en el reglamento de seguridad y convivencia ciudadana. En concreto es uno de los comportamientos considerados graves: «Defecar, orinar o escupir en espacio de concurrida afluencia de personas o frecuentados por menores, en mercados de alimentos, monumentos o edificios protegidos o en sus proximidades». Las faltas graves se castigan con sanciones de 750,01 a 1.500 euros.