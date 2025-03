Los delitos sexuales se triplican en un año en la provincia de Badajoz

Tres veces más en solo un año. Es el aumento que han sufrido los delitos sexuales en la provincial de Badajoz. Así lo muestra la ... Memoria del Instituto de Medicina Legal de Badajoz. Este informe señala que en 2022 los forenses tuvieron que atender a 101 víctimas de delitos contra la libertad sexual, el triple que el ejercicio anterior.

La cifra supone un aumento enorme con respecto a los años anteriores. En la última década los delitos sexuales que pasan por Medicina Legal nunca han superado los 40 al año. En 2012, por ejemplo, fueron 19, y en 2015, 17. El año con cifras más altas hasta el momento era 2019 con 38 y sigue estando muy lejos de los 101 que se alcanzaron el año pasado.

En 2021 la memoria registra 33 delitos de este tipo, por lo que en un año se ha triplicado la cifra de víctimas que han tenido que ser evaluadas por los forenses. Dentro de los delitos contra la libertad sexual se incluyen la agresión sexual, el acoso sexual, el exhibicionismo, la provocación sexual y los delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y corrupción de menores.

En este último año se ha producido una modificación legislativa, ya no existe diferencia entre abuso y agresión sexual, ambos casos de consideran agresión. Pero este cambio no tiene por qué afectar a las estadísticas, ya que ambos delitos se incluían en la misma categoría. Por tanto, el cambio legal no explica este aumento. La cifra debe responder a que se producen más delitos sexuales o se denuncian más en la provincia.

Ocurre lo mismo en Cáceres. En su caso las agresiones sexuales atendidas por forenses han crecido un 50%, según la memoria de su Instituto de Medicina Legal de esa provincia.

En la última década las denuncias por agresiones sexuales nunca habían superado las 40 en la provincia

En 2022 en Badajoz se han hecho públicos algunos casos de delitos sexuales muy alarmantes. Uno de los que causó mayor conmoción tuvo lugar en septiembre en el parque del río Guadiana, en Badajoz capital. Una mujer de 44 años fue abordada por un hombre de 25 cuando hacía deporte en esta zona. La mujer denunció que el agresor la empujó hacia unos matorrales para intentar agredirla sexualmente, aunque no logró su propósito porque unos deportistas que pasaban por la zona escucharon sus gritos y pudieron socorrerla. Recientemente también fueron detenidos tres menores de entre 14 y 17 año como presuntos autores de una agresión sexual a tres de sus compañeras en la Escuela Virgen de Guadalupe, en San Roque (Badajoz).

Sin homicidios

Frente al aumento de los delitos contra la libertad sexual, la memoria del Instituto de Medicina Legal revela que en 2022 no se produjo ningún homicidio en la provincia pacense. El año anterior fueron tres. De las 133 muertes violentas ocurridas, 64 fueron accidentales, hubo 63 suicidios y en seis casos no fue posible establecer la causa concreta del fallecimiento.

Dentro de los accidentes, 24 fueron muertes en las carreteras (en 2021 fueron 30 personas las que murieron en siniestros de tráfico).

A los 24 fallecidos en vehículos hay que sumar otras cuatro víctimas de atropellos. Las muertes accidentales también incluyen a diez personas que perdieron la vida al caerse o precipitarse de distintos lugares, siete por reacciones adversas a drogas, cuatro por sofocación, cinco por sumersión, tres por intoxicación, tres por lesiones relacionadas con maquinaria agrícola o industrial, tres por aplastamiento de objetos y una por la embestida de un animal.

Muertes naturales

Parte de las autopsias que se realizan en el Instituto de Medicina Legal son a pacientes de fallecen de forma natural, sin violencia. Puede ser, por ejemplo, porque mueran en sus casas, sin estar en un hospital.

En 2022 los forenses estudiaron 176 casos que determinaron como muertes naturales. En la inmensa mayoría, 144, establecieron que la causa era una enfermedad circulatoria.