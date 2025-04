Manos Limpias y Hazte Oír plantean que el director que escribió el correo de 'hermanísimo' pase a ser investigado

Manos Limpias y Hazte Oír, dos de las acusaciones en el caso que investiga el contrato del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, ... en la Diputación de Badajoz, quieren que la jueza Beatriz Biema impute como investigado a Evaristo Valentí. Este era el director del conservatorio superior en 2016 y 2017, cuando se gestó y adjudicó el puesto que desempeñó David Sánchez hasta su dimisión hace varias semanas.

Valentí es, también, la persona que escribió 'Hermanísimo' en el asunto de un correo electrónico que vendría a demostrar que sabían que la plaza estaba dirigida a Sánchez. Ese correo se ha convertido en una pieza clave de la investigación y ha sido pieza central de los interrogatorios que han tenido lugar este martes en los juzgados de Badajoz.

Tanto José María Bueno, abogado de Manos Limpias, como Javier Pérez Roldán, abogado de Hazte Oír, han planteado la posibilidad de solicitar a la jueza que deduzca testimonio contra Evaristo Valentí por no haber comentado nada al respecto de los comentarios que apuntaban a que David Sánchez iba a ser el beneficiario de la plaza antes incluso de que pudiera presentarse al proceso.

Para llevar la petición ante la jueza, los dos abogados han indicado que deben ponerse de acuerdo antes con el resto de acusaciones. Entre ellas se encuentran Abogados Cristianos, Liberum, PP, Vox y Iustitia Europea.

En cambio, no pedirán el cambio de condición para Yolanda Sánchez, la directora del conservatorio profesional. Esta recibió el correo de 'Hermanísimo' y lo contestó con un escueto 'Gracias', sin añadir más indicios que puedan hacer pensar que sabía sobre el presunto amaño.

Además, los abogados han indicado que Yolanda Sánchez ha colaborado con la justicia permitiendo que la UCO accediera a su cuenta de correo personal y, también, por su declaración de hoy. Entre otras cosas, por las explicaciones que ha dado a la jueza sobre ese correo y las conversaciones que ha recordado haber tenido hace ocho años.

Al parecer, las explicaciones sobre esas conversaciones no coinciden con las que ha dado Valentí. Aunque los abogados no han profundizado sobre este aspecto porque las testificales de este martes se producen en la fase de instrucción y, por tanto, no son públicas.

El abogado de Manos Limpias, José María Bueno, ha señalado, también, que Valentí considera un «disparate» que la Diputación de Badajoz publicara esa plaza con categoría de alta dirección y que estuviera por encima de los directores de los dos centros.

Los abogados de la acusación coinciden en advertir que la jueza se encuentra en los últimos pasos de la instrucción. Bueno considera que se decantará por decretar la apertura de juicio oral antes del verano

También se ha pronunciado esta mañana Marta Castro, abogada de Vox, quien ha afirmado que todo indica que «este puesto se hizo por, para y favor del hermano de Sánchez».

Los abogados de las defensas, por su parte, se han marchado este martes sin hacer declaraciones en los juzgados de Badajoz.