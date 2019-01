Cumpleaños musical de la Facultad de Ciencias Viernes, 11 enero 2019, 08:36

La Facultad de Ciencias celebra su 50 aniversario con un concierto del grupo The Let It Be, cuyo líder, José Luis Arroyo, es un antiguo alumno. El concierto estará dedicado a The Beatles e interpretado por cincuenta músicos, muchos de ellos profesores del Conservatorio Superior de Música. Además, se interpretarán canciones de Queen, Simon and Garfunkel, Mike Oldfield y Magna Carta. El concierto será en el Teatro López de Ayala el sábado 19 de enero, a las 20.30 horas. Las entradas cuestan 10 y 15 euros.