Tramo de la A-5 en la que se realizan las labores de asfaltado de la carretera.

Estos son los cortes de tráfico en la A-5 y los desvíos alternativos hasta el próximo viernes

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa con las obras de rehabilitación del firme en 15 kilómetros de la autovía

M. Fernández

M. Fernández

Cáceres

Viernes, 19 de septiembre 2025, 10:30

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa con las obras de rehabilitación del firme en la A-5, unos trabajos que duran ya 14 meses. El tramo afectado por las labores de asfaltado se encuentra entre los kilómetros 392 y 407 de la autovía, que diariamente utilizan vecinos de Talavera la Real, Villafranco del Guadiana, militares de la base aérea, funcionarios de la Junta o residentes en la capital pacense que trabaja en los hospitales de Mérida y Tierra de Barros, además de los camioneros. Esta semana hay nuevos cambios en el tráfico que se extenderán previsiblemente hasta el 26 de septiembre.

  1. Del 19 al 23 de septiembre

Este viernes se pone en servicio la salida del enlace 407 y el tramo que comprende los kilómetros 407-405.

Desde hoy y hasta el próximo martes, se cierra totalmente la autovía en sentido Mérida-Madrid entre los kilómetros 402 y 395. El tráfico se desviará por un carril de la calzada contraria.

Rutas alternativas a la salida A-5 hacia N-523 Badajoz-Cáceres desde enlace 400.

También se cierra el enlace 400. Para los destinos por la N-523 (Badajoz-Cáceres), se propone como alternativa la salida por el enlace 407 o realizar un cambio de sentido a través del enlace 395. Para incorporarse a la A-5, la opción es el enlace 395, en la carretera BA-20.

Rutas alternativas a incorporación a A-5 desde el enlace 400.

  1. Del 23 al 26 de septiembre

El martes se pone en servicio el tramo comprendido entre los kilómetros 402-398 y en enlace 400.

Del 23 al 26 se corta totalmente la carretera en sentido Mérida-Madrid entre los kilómetros 398 y 391. El tráfico se desviará por un carril de la calzada contraria. El viernes, este tramo reabre a la circulación.

Ruta alternativa a la salida A-5, con el enlace 395 cerrado, hacia N-5/BA-20/N-432/Badajoz.
ruta alternativa para incorporarse a laA-5, con el enlace 395 cerrado, hacia Madrid-Mérida.

También se cierra en enlace 395. Para los destinos N-5, BA-20, Badajoz y N-432 Córdoba, la ruta alternativa es tomar dirección Portugal y salida en el enlace 400 para cambiar de sentido. El viernes, se abre al tráfico de nuevo este enlace.

Ruta alternativa a incorporación a A-5 enlace 407 hacia Portugal.

Además, se corta la autovía en sentido Portugal desde el kilómetro 407,2 al 407,8. Se cierra la incorporación a la A-5 en sentido Portugal. La alternativa propuesta es la antigua carretera hacia el país luso por la avenida de Elvas.

