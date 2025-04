El Consorcio del Casco Antiguo de Badajoz se retrasa hasta que haya nuevos gobiernos La Diputación Provincial y la Junta no han aprobado el convenio aún y descartan hacerlo con sus ejecutivos en funciones

Natalia Reigadas Badajoz Jueves, 1 de junio 2023, 21:13 Comenta Compartir

El Consorcio del Casco Antiguo no verá la luz esta legislatura. El Ayuntamiento de Badajoz tenía la esperanza de poder conforma esta entidad este mes ... de junio, pero los trámites no se han cumplido y no se podrán completar hasta que haya nuevos gobiernos en la Diputación de Badajoz y la Junta de Extremadura. El retraso deja en el aire la creación de esta entidad, ya que podría haber un cambio de criterio entre los nuevos representantes en las distintas administraciones implicadas.

Contar con un consorcio para recuperar el barrio histórico de la ciudad es una reivindicación histórica de los vecinos del centro y de las asociaciones en defensa del patrimonio. En 2019 el grupo de Gobierno en el Ayuntamiento lo convirtió en un compromiso municipal, de hecho, creó una Concejalía del Consorcio que ha ocupado el edil Jaime Mejías, que ahora sale del Consistorio pacense. En estos cuatro años Mejías ha logrodo el compromiso de la Diputación y de la Junta de entrar en el consorcio pacense, aunque la respuesta del Gobierno de España fue negativa. En el año 2021 las instituciones que dieron el sí se comprometieron a formar el consorcio ese mismo año, pero los trámites se han ido alargando. El primer paso oficial para crear esta entidad lo dio el Ayuntamiento en el mes de marzo. El Consistorio aprobó en el pleno municipal los estatutos y la memoria justificativa y económica del futuro Consorcio del Casco Antiguo, como se llamará. Una vez cubierto ese trámite, faltaría la misma aprobación, pero llevada al pleno de la Diputación y al consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. Una vez con los tres vistos buenos, se podría constituir el consorcio con la firma de las tres administraciones. El Consistorio pacense esperaba lograr esta foto tan importante en junio, pero no podrá ser así porque ni la Junta ni la Diputación han completado sus trámites. Desde la Diputación de Badajoz indican que es inviable, ya que no se va a reunir el pleno. «Ya deberá ser de cara a la próxima legislatura», añaden. Presupuesto En cuanto a la Junta, la semana pasada sí realizó un trámite relacionado con el Consorcio del Casco Antiguo, una modificación de presupuesto, pero los estatutos no han pasado por el Consejo de Gobierno y no prevén que se lleve de urgencia. Consideran, además, que debe pasar primero por la Diputación y que la Junta sea la última en ratificarlo. «Primero debe ser aprobado por los plenos del Ayuntamiento y de la Diputación de Badajoz», indican desde la Consejería de Cultura. «Aunque conocemos por los medios que el Ayuntamiento ya ha realizado ese trámite, la Junta de Extremadura no tiene comunicación oficial de ello», añaden. «En cualquier caso el Ejecutivo autonómico se encuentra en funciones, por lo que sus competencias, así como las del resto de instituciones que concurren a procesos electorales, están limitadas en sus competencias», concluyen desde Cultura. En cuanto a la dotación económica del consorcio, el trámite que completó la administración regional la semana pasada fue una modificación presupuestaria, es decir, mover un dinero de una partida a otra para cambiar su función. En este caso Cultura asignó 202.000 euros a esta futura entidad. Según los estatutos del Consorcio del Casco Antiguo, contará con un presupuesto mínimo de unos 800.000 euros anuales, aunque el objetivo es captar más fondos, especialmente con ayudas europeas. Estará adscrito al Ayuntamiento de Badajoz, que será la institución que más presupuesto aporte. En concreto, un 49%, la Junta de Extremadura dará el 43,5% y la Diputación Provincial el 7,5%. Contará con una sede propia, pero aún no se ha decidido la ubicación. La peculiaridad de este consorcio, a diferencia del de Mérida o Cáceres, es que no solo se centrará en la rehabilitación de monumentos, sino también en revitalizar el barrio, por ejemplo, buscando solución a las casas abandonadas u ocupadas ilegalmente.

