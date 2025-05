La Confederación Hidrográfica del Guadiana denunciará a los que accedan en coche a zonas prohibidas del río

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) denunciará a los propietarios de coches que accedan a zonas donde está prohibido entrar con vehículos. Hace tres años ... que se tomó esta medida en varias zonas fluviales, como la playa de los Seiscientos, para evitar vertidos de basuras, pero los usuarios siguen entrando.

El verano pasado los vándalos llegaron a romper y llevarse la cadena que señalaba la zona cerrada en la playa de los Seiscientos. Los infractores incluso retiraron los bloques de hormigón para poder entrar.

Nicolás Cifuentes, comisario de Aguas de la CHG, explica que repondrán y reforzarán el cerramiento y advierte que podría haber sanciones. También explica que los cierres de ciertas zonas son necesarios. «Estábamos observando que en zonas recreativas se estaban acumulando muchas basuras y restos de todo tipo por el mal uso que se estaba haciendo de estas zonas naturales. Está muy bien utilizarlas como zona de baño o zona de estancia, pero había determinados usuarios que estaban generando problemas de basuras», dice Cifuentes.

La CHG estudió la situación y comprobó que estos problemas de basuras se daban en las zonas en las que más fácilmente se puede acceder con vehículos. «Hay un tipo de usuarios que dejaba mucha basura», añade Cifuentes. «Eso no significa que la gente no pueda ir, andando o en bicicleta, pero lo que no queremos es que se vaya hasta la orilla del agua, en este tipo de paisajes tan estupendos, con el coche y que se convierta aquello en algo que no es».

Las medidas para cerrar caminos para vehículos se han tomado en la llamada playa de los Seiscientos y en otras áreas, como varias zonas del río Gévora. En algunos casos se hizo con cadenas y en otros plantando árboles que complicasen el paso.

«Lo hacemos donde detectamos demasiada accesibilidad para los vehículos, pero no queremos cerrarlo a las personas, queremos que se haga un uso correcto, que vaya gente a disfrutar de la naturaleza, pero de forma respetuoso. No que se convierta en una concentración de motos y de coches», dice Nicolás Cifuentes.

En 2022 el sistema de cierre de la playa de los Seiscientos fue vandalizado. La CHG colocó dos pilares de hormigón a ambos lados del camino, una cadena entre ellos y candados. Un sistema que les permite que no pasen coches, pero que pueden abrir cuando necesitan que pasen sus propios vehículos para hacer labores de mantenimiento.

A pesar de que esta restricción solo supone dejar el coche a unos metros de la orilla, algunos usuarios rompieron la cadena para acceder hasta el agua. Sucedió en varias ocasiones. Ante estos la CHG va a colocar un nuevo sistema de cierre más fuerte, con vallado.

Para Nicolás Cifuentes este tipo de comportamientos «son absurdos» y no se dan en otros países. Además de reforzar los cerramientos advierte que denunciarán a los coches que detecten. «Vamos a colocar un aviso que quede claro, que está prohibido el acceso a vehículos, solo a vehículos que el río es de todos y se puede pasar», añade.

El comisario de Aguas de la CHG no descarta cerrar al paso de vehículos otras zonas del Guadiana «desgraciadamente» si siguen detectando malos usos. También recuerda que tuvieron que retirar de ciertas áreas equipamientos, como mesas de picnic, porque aumentaban los malos usos de estas zonas.

Problemas en Badajoz

En Badajoz hay dos zonas naturales del río que siempre están en el punto de mira de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Aguas arriba la zona de Las Crispitas y El Pico y aguas abajo el área de Caya. En todos estos espacios, cuando llega el calor, suelen acumularse basuras.

Es común que algunas pasen el día, por ejemplo en la orilla de Las Crispitas, un lugar bonito y tranquilo donde la sensación de calor es menor que en el centro de la ciudad. El problema es que esta costumbre, solo en algunos casos, hace que dejen muchas basuras. A veces en bolsas porque es cierto que no hay contenedores en la zona, pero otras simplemente extendidas por el río.

Otro problema grave, que también se daba en la playa de los Seiscientos, son las hogueras. Es común hacer barbacoas y tirar los restos del carbón en el suelo o directamente hacer el fuego en la tierra.

El uso de Las Crispitas, El Pico o Caya como zona de picnic es tan común que los fines de semana y los días festivos pasan furgonetas vendiendo refrescos o helados.

La Confederación Hidrográfica del Guadiana también ha denunciado, en el caso de Las Crispitas y La Pesquera, que la gente se mete a nadar en estas áreas del río aunque está prohibido el baño porque es peligroso.