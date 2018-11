Concierto de 'Glass Farm Ensemble New York', este martes en el Meiac Glass Farm Ensemble de New York:: HOY El recital del Ciclo de Música Actual comienza a las 20.30 horas y la entrada es libre hasta completar aforo REDACCIÓN Lunes, 5 noviembre 2018, 10:34

'El piano hecho de memoria y silencio' es el título del concierto que Glass Farm Ensemble de New York presenta este martes, 6 de noviembre, en el X Ciclo de Música Actual de Badajoz. Este conjunto neoyorquino ofrecerá un programa en el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC) a las 20:30 horas que incluye obras de su fundadora, la pianista Yvonne Troxler, de Balz Trümpy, Ian Wilson, José Manuel López López y César Camarero.

Las obras de Ian Wilson, Yvonne Troxler y César Camarero son estrenos por encargo del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) con el apoyo de la Fundación Swiss Arts Council Pro Helvetia. Este mismo programa sonará hoy lunes, 5 de noviembre, en el Museo Nacional Reina Sofía. El compositor César Camarero, Premio Nacional de Música 2006, asistirá al concierto de Badajoz.

Este es el segundo concierto de los doce del programa del X Ciclo de Música Actual de Badajoz que abrió el pasado 23 de octubre el Cuarteto Prazák de Praga también en el MEIAC. Este ciclo está organizado por la Sociedad Filarmónica de Badajoz y el CNDM con el apoyo de la Junta de Extremadura, Diputación de Badajoz y Fundación CB. La entrada al concierto es libre hasta completar aforo.

El programa del grupo se compone de las obras 'How goes the night?' para voz, flauta, clarinete, percusión y piano de Ian Wilson (1964);I 'm Labyrinth' para vibráfono y piano (extractos) de Balz Trümpy (1946); 'Entrance-Exit' para piano de José Manuel López López (1956); 'Spatial' para flauta, clarinete, percusión y piano de Yvonne Troxler (1962); 'No Longer' para mezzo, flauta, clarinete, percusión y piano de César Camarero (1962), estreno por encargo del CNDM con el apoyo de la Fundación Swiss Arts Council Pro Helvetia.

La duración aproximada del concierto es de 60 minutos, sin pausa. La entrada es libre.