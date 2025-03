El concejal de Limpieza denuncia que la Policía Local de Badajoz no hace cumplir la ordenanza

La semana pasada una multa impuesta a una vecina del barrio madrileño de Aravaca llamó la atención de muchos medios de comunicación. Fue sancionada con 2.001 euros por dejar una caja de cartón junto a la basura ... en lugar de meterla en el contenedor. Los inspectores de residuos vieron sus datos en la etiqueta y tramitaron la denuncia.

En muchos lugares ha sorprendido la sanción por el elevado importe de las multas de la nueva ordenanza de limpieza de Madrid. Para el concejal de Limpieza en Badajoz, Alejandro Vélez, no supone una causa de estupor, sino de envidia.

El concejal explica que tanto la noticia de Madrid como otras sanciones similares en otras ciudades las ha trasladado al grupo de Gobierno del que forma parte. La ha puesto como ejemplo y valora la actuación de la policía de la capital «con envidia». «Ojalá en Badajoz se pudiese llevar a cabo algo igual».

El responsable de Limpieza afirma que en la ciudad no se aplica la ordenanza de su ramo, es decir, que la policía no sanciona. «La situación en Badajoz es de anarquía total y de una falta de autoridad completa, por eso existe esa impunidad».

Vélez asegura que, a pesar de ser el responsable de Limpieza, desconoce las sanciones que se pueden haber impuesto en la ciudad. HOY ha solicitado información al Consistorio sobre las multas de la Ordenanza de Limpieza sin recibir respuesta.

«No se sanciona»

«En esta materia: ya sea residuos fuera de los contenedores, orines que no se limpian por parte de los dueños de mascotas o excrementos, u otros tantos y tantos incumplimientos de las ordenanzas municipales, relacionadas con Limpieza. No se si llegarán a cinco sanciones, no lo creo. Esa es la sensación, que no se sanciona, es evidente».

El responsable de Limpieza explica que ha propuesto tanto al alcalde, Ignacio Gragera, como al superintendente Rubén Muñoz que se ponga en marcha una campaña de sanciones de este tipo. «Incluso pedir que cada funcionario, en su turno de trabajo, recopilara un número de sanciones perfectamente asumible fácilmente, porque los incumplimientos se ven a cada instante», propone Vélez que cree que esta tarea la podrían llevar a cabo los municipales durante sus patrullas de uniforme, «no creo que haga falta ni ir de paisano para pillar 'in fraganti' al infractor porque se ve continuamente».

Vélez asegura que rechazaron su propuesta de la campaña de sanciones y que los incumplimientos supone un grave problema para limpieza «porque una calle limpia nos dura 10 minutos».

El propio concejal, en algunas ocasiones, ha cogido etiquetas, ha identificado a las personas que habían tirado la basura fuera y ha llamado a los ciudadanos por su cuenta. «Les he dicho que estaba incumpliendo, que bajara y que depositara el residuo para que no llamara a la policía y así siempre lo han hecho».

Desde Limpieza añaden que hay otras muchas infracciones habituales como no recoger los excrementos de las mascotas, una queja habitual en muchos de los barrios de la ciudad.

Hay que recordar que Alejandro Vélez se ofreció para ostentar la delegación de Policía Local tras la negativa del Partido Popular de presentar una alternativa a María José Solana tras su destitución. El alcalde, Ignacio Gragera, sin embargo, ha rechazado la propuesta y ha anunciado que mantendrá él mismo la titularidad de esta concejalía hasta que acabe la legislatura.