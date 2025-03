El concejal Carlos Pérez acusa a Aspolobba de amenazarle

El edil no adscrito Carlos Pérez, que antes estaba en Vox, se pregunta si él es objeto de una «amenaza velada» de un mensaje ... de whatsapp enviado a sus miembros por el sindicato de Policía Local, Aspolobba.

El mensaje fue remitido tras el pleno del jueves, donde Carlos Pérez preguntó al alcalde, Ignacio Gragera, por la información publicada por HOY en la que se desvelaba que el alcalde había dado orden de tramitar el pago del nuevo complemento salarial de policías y bomberos en contra del criterio de la Intervención. Este órgano municipal ha frenado el pago desde septiembre con un reparo que el alcalde ha decidido levantar.

Tras la sesión, Aspolobba remitió un mensaje a sus afiliados en el que podía leerse: «A nuestra organización sindical no nos extraña en absoluto que esté como concejal no adscrito, sin grupo político. Esta forma de ver la política es lo que tiene (...). Gracias, muchas gracias, concejal no adscrito, le recordaremos siempre en Policías y Bomberos».

Desde Aspolobba, Manuel Manzano niega que hablen mal de Carlos Pérez, pero se pregunta «dónde estaba este concejal cuando policías y bomberos trabajábamos sin cobrar el complemento desde septiembre hasta ahora».

Manzano está convencido de que el pago del suplemento se verá satisfecho en la nómina de diciembre. Este corresponde a 280 euros más por paga por hacer dos jornadas festivas más al año.

En una carta remitida a HOY, el concejal recuerda que los policías locales y bomberos de Badajoz llevan esperando el cobro del complemento de atención a eventos desde septiembre. «Los informes desfavorables que se realizaron desde intervención me hicieron tomar la decisión de abstenerme en una subida salarial con dudas razonables de su encaje legal», subraya.

El edil señala que incluso «meses después de su aprobación, seguimos teniendo vicisitudes del cobro de este complemento a la espera de que el gobierno municipal lo levante con una nota de reparo de Intervención».

Por eso, dice que «tras tener conocimiento de nuevos informes respecto a esta cuestión, ejerzo mi derecho de petición en el pasado pleno ordinario para obtener dichos informes y tener un criterio propio de valoración, un deber de los concejales de la oposición».

Pero se muestra sorprendido porque «este hecho parece que no ha sentado bien a los representantes del sindicato Aspolobba que, tras mi intervención en el pleno, ha realizado un mensaje de difusión a sus afiliados señalándome de una manera que no logro entender y por ello mi obligación a realizar una contestación pública».

Carlos Pérez dice que respeta las tareas que realizan policías y bomberos, y que no va a permitir que le «cuestionen de forma malintencionada mi valoración hacia estos dos colectivos, siempre positiva en su labor de trabajo hacia los demás. Como he comentado, me cuesta entender este señalamiento por parte de los dirigentes de Aspolobba, dejando al margen a sus afiliados, simplemente por solicitar documentación y tener un criterio propio».

El edil no adscrito asegura que está «a favor de las mejoras salariales, pero que está »sometido a una responsabilidad con mi voto favorable, pudiendo tener consecuencias judiciales. Por ello, me preocupa el ataque realizado por el simple hecho de leer y estudiar unos informes«.

«Sorprende sus valoraciones como representantes sindicales, respecto a mi libertad de decisión para pasar a concejal no adscrito. Por el contrario, mis ideales de respeto a los trabajadores a ser afiliados sindicales, teniendo la libertad de elegir el sindicato que en su criterio mejor le represente», dice.

El edil termina su carta evidenciando «el desacuerdo de nombrar al conjunto de policías y bomberos de Badajoz en el señalamiento que he recibido por parte de los representantes de Aspolobba, ya que personalmente he recibido el desacuerdo de algunos trabajadores de estos cuerpos de seguridad. Desconociendo, además, si van encaminadas a una amenaza velada particular por parte del propulsor de este mensaje, contra mi derecho a realizar un libre control del ejercicio del Ayuntamiento de Badajoz«.