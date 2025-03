Gragera pagará los pluses a policías y bomberos a pesar de Intervención

Rocío Romero BADAJOZ. Jueves, 28 de noviembre 2024, 07:25 Comenta Compartir

El alcalde, Ignacio Gragera, ha ordenado continuar con los trámites y abonar los pluses aprobados este año para los agentes de Policía Local y de Bomberos. Estos suponen 280 euros más brutos cada mes en el caso de los policías y 233 para cada bombero. En el primer caso, por hacer dos servicios más al año y en el segundo por una reestructuración de las jornadas. Los pluses subirán el próximo año.

El acuerdo se firmó en verano e iba a llegar a las nóminas en septiembre. Pero la Intervención municipal ha puesto dos notas de reparo, con fechas de 27 de septiembre y 4 de octubre, que frenaron el abono. El alcalde, en una resolución firmada el día 8 de este mes, ordena continuar con los trámites para formalizar el abono. El alcalde dará cuenta de esta resolución entre los decretos que llevará al pleno que el Ayuntamiento celebrará hoy jueves.

Para levantar los reparos de la interventora, Ignacio Gragera se apoya en informes elaborados por otros funcionarios municipales. Entre ellos, los dos responsables de Policía y Bombero. Así, tiene uno firmado por el superintendente, Rubén Muñoz; y otro del jefe Basilio González. Hay otro más del responsable de Recursos Humanos y del vicesecretario. Además, el secretario general ha indicado en un informe los pasos a dar para formalizar el pago.

De esta manera, el alcalde puede sortear el obstáculo que había presentado la Intervención, que ya había mostrado su oposición en los informes previos a la aprobación de los presupuestos este verano. En ese, ya indicó que «las cuantías establecidas son totalmente desproporcionadas con respecto a la propuesta de mejora para otros colectivos municipales por la realización de jornadas adicionales que se tramita en paralelo».

En la resolución del alcalde, este indica algunos de los motivos. En el caso de la policía, se opone al complemento ATE (atención a eventos), creado este año para atender las actividades programadas en fines de semana y cuyas necesidades exceden las cinco jornadas extraordinarias que llevan los agentes incluidos en su salario anual.

Hasta este año existía una bolsa en la que los agentes se inscribían de forma voluntarias para prestar más turnos extra, pero el pago de esas jornadas se retrasaba y finalmente quedó vacía hasta pactar una solución. Por falta de efectivos, y ante la baja de efectivos programados, este año se suspendió la Vuelta al Baluarte y el maratón. Para solucionar estos problemas, el alcalde aprobó este plus de 280 euros brutos que se abona cada mes por dos turnos más en todo el año.

Pero la Intervención está en contra. Porque falta valoración objetiva para crear este concepto ATE, «cuestiona la eficacia y la eficiencia perseguida (con este plus) al ser de carácter voluntario y no tener en cuenta el incremento previsto de la plantilla de la Policía Local, no se puede aplicar a los agentes en segunda actividad, y sí se ha aprobado también para ellos», así como «no es posible equiparar el subconcepto de peligrosidad a todas las categorías existentes de la Policía Local».

Complementos

En el caso de los bomberos, por el plus que reagrupa otros complementos y los incrementa, la Intervención advierte que «la medida supone una reestructuración de las jornadas existentes, de tal forma que los bomberos trabajan mayor número de días en domingos y festivos, a cambio de una retribución mayor, lo cual puede provocar un aumento de sustituciones». Además, considera «una irregularidad manifiesta no haber llevado a cabo una valoración objetiva e individualizada de los puestos de trabajo». Entre otras cosas, argumenta que «se han venido realizando servicios por parte del colectivo de bomberos afectado desde enero de 2024 bajo la realización de un concepto retributivo que hasta la fecha de la aprobación del presente acuerdo no existía como tal».

A pesar de todas estas objeciones, el alcalde ha decidido continuar con los trámites y abonar los pluses de los últimos meses. El alcalde dará cuenta de esta decisión hoy, por lo que se espera que los pagos puedan ser efectivos a partir de la nómina de diciembre.