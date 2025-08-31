HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Usuarios esperan a las puertas del comedor en una imagen de archivo
El comedor San Vicente de Paul de Badajoz pide ayuda

Se han quedado sin horno y necesitan un arcón congelador más para atender a las 150 personas que comen estos días en las instalaciones de la plaza de la Soledad

Rocío Romero

Rocío Romero

Domingo, 31 de agosto 2025, 13:58

El comedor San Vicente de Paul duplica estos días de agosto el número de personas a las que da de comer. Pero justo ahora ... se les ha estropeado el horno industrial y, además, han tenido que devolver dos arcones que les cedieron temporalmente.

