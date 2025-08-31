El comedor San Vicente de Paul de Badajoz pide ayuda

El comedor San Vicente de Paul duplica estos días de agosto el número de personas a las que da de comer. Pero justo ahora ... se les ha estropeado el horno industrial y, además, han tenido que devolver dos arcones que les cedieron temporalmente.

Así que Antonio Tena, presidente de esta asociación sin ánimo de lucro, reclama a los pacenses un poco de solidaridad en la última recta del verano. Porque un poco de cada uno puede hacer mucho. Tanto, como que 150 personas en riesgo de exclusión tengan algo que comer. Estos días de agosto atienden al doble de usuarios porque funcionan como único comedor social, dado que las Hijas de la Caridad en Martín Cansado cierra la segunda quincena. Este otro en la calle San Pedro de Alcántara cierra en julio y todo el peso pasa esos días a las monjas.

Justo cuando más personas atienden, el horno dejó de funcionar este jueves después de hornear el pan que usan a mediodía y para hacer los bocatas que entregan de cena. Así que este viernes han tenido que comprar el pan ya cocinado, y les sale mucho más caro y no pueden seguir muchos días más. Ya se les estropeó en invierno, pero consiguieron arreglarlo y en esta ocasión lo dan por roto.

El horno que requieren es industrial, con una capacidad para guisar tres o cuatro bandejas a la vez, dado que es un electrodoméstico de uso diario y de varias veces al día. Ahí preparan el pescado, el pollo, las pizzas... y el pan.

Por otro lado, este verano recibieron dos arcones cedidos temporalmente por el Banco de Alimentos. Pero ya han tenido que devolverlos. Se los prestaron porque la cámara frigorífica no funciona como debiera. Hasta cuatro técnicos han acudido en estas últimas semanas y todos le han dado la misma respuesta: que no rinde por el calor. Precisamente son las temperaturas las que urgen a refrigerar la comida.

Este jueves han conseguidos dos arcones que les han cedido dos personas particulares. Pero su capacidad no es suficiente para sus necesidades y requerirían de uno más. Porque, dicen, tienen la mercancía en las instalaciones y no pueden «permitir el lujo de que se estropee».

El comedor recibe tanto donaciones económicas como estos electrodomésticos que los pacenses tengan en casa o en un negocio y que no vayan a usar. En el caso de que ingresen dinero y finalmente los compren, darán a conocer las adquisiciones para que quienes colaboren sepan que el dinero ha cumplido el objetivo.

En cuanto a alimentos, la leche y las conservas son siempre necesarias. Ellos reparten cada día el almuerzo en sus instalaciones, entregan un bocata para la cena y un complemento, que puede ser leche, dulce, fruta o lo que tengan ese día.