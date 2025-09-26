HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Escolares accediendo a un colegio de Badajoz. HOY

Proponen que los colegios e institutos de Badajoz tengan dos días más sin clase este curso

El Consejo Escolar Local ha autorizado recolocar los festivos locales en los centros escolares de la capital pacense como ya se intentó el año pasado; Solo falta el visto bueno de Educación

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Viernes, 26 de septiembre 2025, 14:15

Las familias de Badajoz tendrán que actualizar el calendario escolar del curso 2025/2026. El Consejo Escolar Local de la ciudad ha ... llegado a un acuerdo para mover los festivos locales a dos fechas distintas en las que no habrá clases en las escuelas pacenses. Serán días no lectivos solo en los colegios e institutos de la ciudad.

