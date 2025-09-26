Proponen que los colegios e institutos de Badajoz tengan dos días más sin clase este curso

Las familias de Badajoz tendrán que actualizar el calendario escolar del curso 2025/2026. El Consejo Escolar Local de la ciudad ha ... llegado a un acuerdo para mover los festivos locales a dos fechas distintas en las que no habrá clases en las escuelas pacenses. Serán días no lectivos solo en los colegios e institutos de la ciudad.

El visto bueno del Consejo Escolar Local prácticamente confirma estos dos nuevos días no lectivos, aunque queda que la Delegación Provincial de Educación de su visto bueno al respecto.

Los dos nuevos días sin clases serán el miércoles de Carnaval, es decir, el 18 de febrero de 2026, al día siguiente del Entierro de la Sardina, que también será no lectivo por ser festivo local. Por tanto los escolares pacenses no tendrán que acudir a colegios e institutos cinco días durante los Carnavales. El otro día no lectivo en Badajoz será el 22 de diciembre de 2025. Estaba previsto que las clases se interrumpiese ese lunes por las vacaciones de Navidad, pero el último día sin clases será el 19 de diciembre.

En el Consejo Escolar Local, que cuenta con representantes de las escuelas, las familias y el Ayuntamiento, se aprobó el 22 de diciembre por unanimidad y el 18 de febrero por mayoría.

Los festivos locales en Badajoz, en realidad, son el martes de Carnaval y el día de San Juan, 24 de junio. Sin embargo, de por sí, no son lectivos. El primero porque es fiesta local y el segundo lo mismo y además ya han terminado las clases. Por esa razón los centros escolares han propuesto trasladar esas fechas para añadir dos días más sin clases que finalmente serán el 22 de diciembre y el 18 de febrero.

Polémica el curso pasado

El curso pasado esta modificación también se intentó en los centros escolares de Badajoz, pero no hubo acuerdo y finalmente no se añadieron estos dos días más no lectivos.

La polémica fue el pasado mes de enero. Los docentes propusieron a la Consejería de Educación que les cambiase el 4 de marzo (martes de Carnaval) y 24 de junio (San Juan) por el 5 de marzo, miércoles de ceniza, y el 23 de mayo, un viernes que ofrecía un puente más.

La Federación de Asociaciones de Madres y Padres (Freampa) no apoyó esta medida. Las familias indicaron que entendían el derecho de los docentes a pedir la modificación, pero que suponía un problema de conciliación. Los sindicatos de profesores, sin embargo, defendieron que no aplicar estos días perjudicaba a los docentes que trabajan en Badajoz, ya que en otras localidades sí se aplica. Se pueden incluir siempre y cuando el curso escolar tenga la duración mínima de 175 días lectivos, tal y como marca la normativa.

Como el año pasado no se tramitaron los festivos locales al inicio del curso, como se hace habitualmente en otras localidades, la Consejería de Educación propuso el pasado mes de enero que la decisión fuese de los consejos escolares. Todos los centros de la ciudad tuvieron que someter a votación esta decisión en sus consejos. Se esperaba que prosperase, pero la respuesta fue negativa en dos escuelas, por lo que quedó rechazada, ya que Educación exigía que el apoyo fuese unánime.

En este curso la propuesta se ha hecho desde el inicio y ya se ha informado a través de los consejos escolares de la modificación del calendario. Queda la aprobación de Educación, que se prevé que de el visto bueno.