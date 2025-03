Cinco horas de marcha sobre Badajoz y un pequeño corte en la A-5

El cuarto día de protestas agrarias ha traído lluvia a Badajoz. Y también a más de cien tractores procedentes de varios puntos de la ... provincia pacense (Talavera y Pueblonuevo, sobre todo) que marcharon lentamente por la ciudad. Tras cortar por el cuartel de Botoa alrededor de las seis de la mañana, empezó una tractorada que entró en Badajoz por la BA-20 -también por la carretera de Sevilla y la de Cáceres- hasta llegar a la rotonda del centro comercial El Faro, justo a la entrada de la A-5, en el cruce con Portugal, Mérida y Badajoz.

Todo ese camino les duró unas cinco horas, aunque fueron respetando en todo momento las indicaciones de tráfico de la Guardia Civil primero y, tras entrar a la ciudad, de la Policía Nacional y la Local.

Esa BA-20, conocida como la «autopista», fue protagonista en el largo recorrido, ya que provocaron algunos atascos y retrasos entre los conductores. También atrajo atención. Un matrimonio que iba en dirección contraria a la marcha, a la altura del Banco de España, declaró que los agricultores «no conseguirían nada, esto hay que hacerlo hablando con sindicatos y con política. Les va a pasar como a los transportistas».

Sin embargo, la gran mayoría de los conductores, por lo menos los que estaban a la misma altura, en una dirección u otra, estaba con los manifestantes. «A mí no me supone nada esperar. Y encima les aplaudo», aseguró.

Una vez que decidieron ir en fila hacia la rotonda de El Faro los atascos fueron disminuyendo, si bien llegaron a ocupar toda la Avenida de Elvas tras cruzar el último tractor el Puente de la Universidad. Entre pitidos y proclamas, esos más de cien tractores se reunieron en IFEBA.

Fue allí, tras una intensa lluvia, cuando decidieron actuar como sus compañeros de Mérida y cortar la A-5, esta vez a la altura de la entrada a Badajoz por Portugal. Efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional ya estaban cubriendo el paso a la autovía, por lo que pudiera pasar.

Los conductores de esos más de 100 tractores -y muchos agricultores de los que iban en coche acompañando a los vehículos- decidieron sobre las tres de la tarde cortar la A-5. Lo que dijera la mayoría se cumpliría. Así fue.

Algunos dijeron que debían respetar la palabra dada a las ocho de la mañana, cuando al parecer negociaron con la Nacional no cortar la autovía. Otros consideraron que no habían dado tal palabra y que cortarían igualmente. Los agentes pedían tranquilidad.

Otra vez la lluvia hizo presencia y los agricultores, que habían estado esperando a que la Guardia Civil cortara la autovía durante unos minutos, decidieron marchar andando a la A-5 a las tres y media. Agentes de la Policía Nacional les decían que no podían pasar. Los manifestantes no hicieron caso, aunque no hizo falta ningún altercado para seguir con su camino.

J. V. Arnelas / C. Moreno

Saltaron las vallas y, finalmente, cortaron la A-5 a la altura de la entrada de Badajoz. Más allá de un conflicto que hubo con un coche portugués que intentó saltarse la línea humana a gran velocidad -y que la Guardia Civil registró- reinó la tranquilidad.

Colocados bajo el puente de la autovía, a causa de la fuerte lluvia, un oficial de la Guardia Civil se les acercó y les indicó que en 45 minutos llegarían los antidisturbios y que traerían multas de 6.000 euros y «palos», como había sucedido en Mérida. Ya eran las cuatro de la tarde: en media hora debían desalojar la A-5. Poco después, los agricultores volvieron a por sus tractores y volvieron a sus localidades, hasta los próximos cortes que vayan organizando.