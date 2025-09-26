La ciencia sale a la calle con la Noche de los Investigadores

Uno de los talleres de la Noche de los Investigadores.

El Hospital Centro Vivo de Badajoz ha sido el escenario de la Noche Europea de los Investigadores de la Uex. Los más jóvenes pudieron disfrutar de una programación enfocada en la divulgación de la ciencia. Este evento también ha tenido lugar en Cáceres, Mérida y Plasencia.

En la tarde del viernes se podían encontrar siete espacios. El primero dedicado a Ciencias de la Salud, con la promoción y difusión de la oficina de la Universidad Saludable de la Uex, el escape room 'Reto cáncer: desafíos para una vida plena y feliz', y el taller 'Mide, juega y aprende: tu cuerpo habla'.

El escape room atrajo todas las miradas de los asistentes, los niños vestían uniformes sanitarios y se colocaban alrededor de una camilla donde había un cuerpo humano de plástico.

Lucía Méndez, investigadora de la Uex, contaba a HOY que la actividad trataba sobre una serie de pruebas contra la prevención del cáncer. Para empezar, debían separar las comidas en saludables y no saludables. Después, en la zona de laboratorio, se analizaba si unos pulmones eran sanos o no. En la última prueba, los papeles se añadían a la parte del cuerpo que correspondía. En uno de ellos se podía leer 'Se me hace un nudo en el estómago'.

Al lado se encontraban Francisco Rodríguez y Guadalupe Gil, investigadores de la Uex y profesores de la Facultad de Medicina. En su taller, los asistentes podían hacerse un estudio de composición corporal mediante un conjunto instrumental de medicción que utilizan en sus investigaciones. Los niños podían aprender hábitos de alimentación saludables simulando el juego de 'Ahora caigo'.

El segundo espacio se centró en Biología, Ciencias Ambientales, Química e Ingeniería Química. Entre los talleres estaban: '¿Qué emociones siento?', 'Descubriendo el gusto y el olfato', 'Introducción a la toxicología: la ciencia de los venenos' y 'Dibujar con bacterias', 'Experimenta con química' y 'Bichos y demás parientes'.

En esta parte se encontraban Abel y Elena, que fueron a pasar un rato con sus dos hijos. Los dos son de ciencias, él es informático y ella gestiona proyectos, y decidieron ir a contribuir con la Universidad de Extremadura. Además, los niños estaban muy entusiasmados por mirar por un microscópio.

En el tercero incluía actividades relacionadas con Ciencias de la Salud y los alimentos, como 'Explorando el mundo invisible: cultivo y crecimiento de microorganismos en alimentos', 'Descubre qué comes: analiza los componente de tus alimentos', 'Amigos invisibles en tu yogur' y 'La magia del músculo eléctrico'.

La escuela de Ingenierías Agrarias le explicaba a los niños de qué manera podían ver la calidad de los alimentos. En su taller cogían un poco de leche y echaban unas gotas de alcohol, de esta manera podían ver si estaba estropeada por la fermentación de los microorganismos. También utilizaban unas lonchas de jamón cocido con yodo o betadine para ver si es de mejor o peor calidad.

«Es importante conocer lo que comemos, ya que es lo que nos da sustento para el día a día, y aunque parezca que solo con abrir el frigorífico lo tenemos todo a mano, debemos saber que los alimentos se estropean y lo que puede suponer para nuestra salud», explicaba Mamen Caballero.

En este taller se encontraba Silvia con su familia. Era la segunda vez que venían a la Noche de los Investigadores. La pasada edición les había gustado mucho y querían repetir la experiencia. «Es todo muy interesante y aprendes mucho de forma divertida», comentó.

El cuarto ha sido el Green Corner y el quinto, sobre Ingeniería, Tecnología y Matemáticas, con actividades prácticas de electromecánica, fluidomecánica y de hidrógeno verde, entre otras.

Unos dulces atraían las miradas de los más golosos. El Taller Matecocina combinaba las matemáticas y la cocina. «La intención es acercar las matemáticas a los chicos jóvenes, se me ocurrió la idea de hacerlo a través de la cocina. Muchos ven programas como Master Chef y algo habitual es que los concursantes no saben ajustar las recetas, ya que no entienden las proporciones, entonces hemos hecho repostería casera para traerla pero de paso les enseño a cambiar las proporciones y ajustar la receta», contaba a HOY Carmen Ortíz.

Los dos últimos espacios han estado centrados en Física y Meteorología y en Matemáticas, Estadística, Educación y Ciencias Sociales.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ofrecían una práctica sobre la observación y predicción meteorológica. Para ello, trajeron una muestra de una estación meteorológica automática con la que miden la temperatura, la humedad, la dirección, velocidad del viento y radiación solar.

Jornada previa

Sin embargo, este día no ha sido el único en la programación. El jueves por la mañana fue el turno de la jornada previa con un total de 19 actividades en tres espacios diferentes. En este caso estaba enfocado a la asistencia de estudiantes de los centros escolares.

Por una parte, los alumnos de Educación Primaria pudieron disfrutar de siete talleres, entre ellos 'Metamorfosis: remodelación corporal', 'Desarrollo embrionario: Under construction', 'Jugando con el aro mágico', 'Haz tu prime fractal' o un escape room 'Statwars'.

Por otra parte, los estudiantes de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional se encontraron con doce actividades como 'Microrrobótica médica: pequeños aliados para grandes desafíos', 'Diseña, construye y programa tu androide espacial con Lego', 'Código Gamma. Misión: salvando al mundo', 'Fabrica tu propio escudo solar', '¿Cómo escribían los antiguos?', 'Mide tu fuerza, controla tu movimiento' y una yincana literaria.

