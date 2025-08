Cien clientes reclaman la devolución del dinero pagado tras cerrar una tienda de informática en Badajoz

«Una tarjeta gráfica por un importe total de 1.203,78 euros, que aboné mediante transferencia bancaria», explica Erlantz. «Una compra por valor de ... 973,50 euros de varias piezas para armar un PC», dice Maya. «Un procesador, una placa base y una memoria RAM con un monto total de 785,38 euros», informa Juan Francisco.

Son solo tres ejemplos de compras efectuadas a la empresa extremeña Xtremmedia cuyos productos nunca llegaron a manos de los clientes al cesar la actividad del negocio. El total de afectados en esa situación ronda el centenar. Varios de ellos ya habían utilizado con anterioridad esta plataforma. «Hace diez años compré allí mi primer ordenador», ejemplifica Maya Payán.

Ahora, los clientes que no han recibido sus artículos pese a haberlos pagado se han unido a través de las redes sociales para plantear alguna demanda colectiva con la que intentar recuperar el dinero ya pagado. «Unas 45 personas son las que nos han informado de los importes de las compras que no han recibido y sumamos más de 80.000 euros», afirma Sergio González, uno de los administradores del grupo que han creado en una aplicación de mensajería. Pero hay cuantías de todo tipo: la horquilla es amplísima, personas con cerca de 15.000 euros y otras con solo nueve.

Xtremmedia era una tienda de componentes informáticos ubicada en el polígono industrial El Nevero de Badajoz que vendía tanto de manera presencial como de forma 'online'. La nave en la que desarrollaba su actividad se encuentra cerrada desde hace prácticamente mes y medio. El cese del negocio se produjo como consecuencia del fallecimiento de su propietario y administrador único.

Una situación que ha dejado a los clientes sin saber qué va a pasar con su dinero, ya que asumen que no recibirán los artículos que pretendían comprar. El enfado de muchos de ellos, pese a comprender las circunstancias excepcionales del cierre de la tienda, viene determinado porque los problemas con sus compras comenzaron mucho antes del cese de la actividad del negocio.

José Luis Calero realizó tres pedidos el 6 de marzo, tal y como él mismo relata. «Debían llegarme ese mismo mes según anunciaban en su tienda», insiste. Superada esa fecha estimada de entrega y tras haber tratado de contactar por teléfono y por correo electrónico con la empresa y no conseguirlo, recibió una respuesta a través de su perfil en la página web de Xtremmedia en la que la previsión para recibir sus artículos pasaba a ser mediados de junio, tres meses más tarde de la fecha inicial. «Solicité el reembolso y a los pocos días me lo denegaron porque, según ellos, el pedido lo habían realizado exclusivamente para mi y se encontraba ya asignado», detalla este cliente.

José Luis denunció ante la OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor) y solicitó a su banco la devolución del pago. «Al llegarles la reclamación de la OMIC me ofrecieron un vale para gastar en su tienda por los 14.520,63 euros que tenían míos, algo que rechacé; posteriormente, me dijeron que, si lograban vender mis artículos a otros clientes, no tendrían problema en devolverme el dinero», expone este comprador, que sí logró que el banco le devolviera algo más de 2.900 euros que había pagado con tarjeta.

Pero para el reintegro del resto del dinero, que se había pagado mediante transferencia, era necesario el visto bueno del receptor de la misma. En ese sentido, también obtuvo una devolución por parte de la empresa de algo más de 5.800 euros y en abril le confirmaron que harían lo mismo con los otros 5.800 euros pendientes, algo que nunca se materializó. «Me contestaron un par de veces que ya habían pasado la remesa de reembolso y que me llegaría el dinero en 24 o 48 horas; hasta que el 4 junio dejaron de responder», lamenta José Luis, que ha puesto una denuncia por estafa ante la Guardia Civil.

Hay pedidos que se produjeron incluso antes que el de José Luis, como el de Erlantz Vega, que se hizo el 11 de febrero. Él tampoco tiene ni la tarjeta gráfica que pidió ni el dinero que pagó, por lo que ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional, una reclamación ante la OMIC de Madrid y ha abierto un expediente en la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios). También ha tratado sin éxito con su banco la devolución de la transferencia que hizo a la empresa.

Un método de pago diferente, pero con el que tampoco ha logrado recuperar el dinero utilizó Manuel Moya. En su caso hizo un 'bizum' por importe de 808,79 euros por una tarjeta gráfica. Formalizó el pedido el 27 de mayo y no ha recibido su artículo.

Pocas opciones

La inmensa mayoría de los afectados son conscientes de que será muy difícil retroceder los pagos si no tienen algún tipo de seguro para el comercio electrónico en sus tarjetas. «Es posible que no consigamos recuperar el dinero ni con una demanda grupal», lamenta Maya.

Desde la Unión de Consumidores de Extremadura (UCEx) explican que las reclamaciones de los clientes se tienen que dirigir a la empresa y que será con los bienes de ésta con los que se haga frente a las deudas que haya. Se trata de una sociedad limitada (una SL), que es a la que iban dirigidos los pagos de los compradores, por lo que la responsabilidad económica frente a los acreedores se limita al administrador de la misma. «Lo habitual al faltar el administrador único es que una sociedad se extinga», expone Roberto Serrano, asesor jurídico de UCEx. Además, advierte que en estas situaciones los trámites burocráticos se alargan.

Este periódico ha contactado con la familia del administrador de Xtremmedia, que ha preferido que su punto de vista no se refleje en la información.