Christian Magritte: «En el ilusionismo es más fácil engañar al adulto que al niño»

Con ocho años Christian Magritte hacía trucos que aprendía en las clases de magia a las que acudía gracias a los anuncios del periódico. Su primera exhibición fue en el colegio y desde entonces no se ha separado de su baraja de cartas. Con ellas ... ha recorrido teatros por todo el mundo. Ahora está en el Hotel Gran Casino con Twenty One, un show de alto nivel.

–¿Qué es Twenty One?

–Es un espectáculo muy divertido y misterioso. Orientado a los adultos porque al casino no pueden entrar los niños. Está basado en la magia y el mentalismo y hablo de la buena y mala suerte. En mi luna de miel viajé a Las Vegas, allí en cada hotel hay un mago residente, y me pareció una idea atractiva para poner en marcha Badajoz. Así he cerrado varias fechas con el Hotel Gran Casino, donde estaré el 15 de febrero y el 22 y 29 de marzo.

–Es un espectáculo para adultos, pero la magia atrae mucho a los niños...

–Está muy asociada a los niños pero el mundo del ilusionismo tiene muchas ramas y puede ser para pequeños y mayores. Lo importante es sacar al niño interior y es más fácil engañar al adulto porque va más predispuesto a dejarse cautivar. Este espectáculo está a la altura de los que se hacen en las grandes ciudades.

–¿En que momento la magia deja de ser un juego y se convierte en una profesión?

–Mi primer espectáculo lo hice en mi colegio, el Virgen de Guadalupe. Ellos me comentaron que el director de los Salesianos enseñaba magia y contacté con él. Me dio clases durante dos años, y tras asistir a festivales y conferencias vi que se podía vivir de esto.

– Por tanto, ¿existe la magia?

–Está en cada rincón de la vida y está muy vinculada a la ilusión y a las cosas hay que ponerle ilusión para que surja.

–Con esa ilusión juega el 21 de cada mes en Badajoz...

–El huevo kinder era mi dulce favorito de pequeño, y en honor a mi espectáculo el día 21 de cada mes voy a esconder un huevo kinder por la ciudad con un regalo. En enero regalé dos entradas para el show. A través de las redes sociales dejo pistas para que la gente lo pueda encontrar. También es una manera de dar a conocer mi ciudad.

–Otros magos utilizan Internet para revelar sus trucos...

–Las redes sociales nos vienen bien para saber qué está haciendo otro mago en el planeta, pero no estoy de acuerdo con que algunos las usen para contar sus trucos, la magia siempre tiene un secreto y nosotros tenemos que intentar llevarlo a la experiencia artística.

–¿Es fácil dedicarse a esta profesión desde Extremadura?

–Por suerte vivimos en un país con los mejores magos del planeta. Aquí tenemos corrientes artísticas y mágicas muy buenas, como la tamariciana, que ha dado lugar a muy buenos magos. Sí es cierto que es más fácil formarse en grandes ciudades, pero lo importante es viajar para aprender.

–¿Qué enseñan estas corrientes?

–La magia no solo requiere de habilidad, también tiene mucha teoría y requiere un conocimiento muy amplio de la psicología, porque los ilusionistas somos actores que interpretamos el papel de un mago para hacer creer al público que la magia existe.

–¿La magia es un lenguaje universal, sorprende el mismo truco aquí o en Nueva York?

–Los norteamericanos son pioneros en las grandes ilusiones, y aquí la gente disfruta más con la magia de cerca. Disfrutan más con los trucos porque hay más cultura sobre ellos.

–¿Cómo se monta un espectáculo así?

–La magia requiere de entrenamiento diario. El proceso creativo conlleva meses de trabajo, hay que sacar los trucos y cuando estoy creando duermo con una libreta en la mesita de noche.

–El sábado juega en casa... ¿Será un espectáculo especial?

–Es muy difícil ser profeta en tu tierra, parece que tienes que salir fuera para que la gente te valore, pero hay que apoyar a los emprendedores y estoy feliz de estar aquí con mi familia.

–¿No está todo inventado en la magia?

–Los clásicos siempre funcionaran pero es verdad que a medida que el ser humano y la sociedad evoluciona el mago se tiene que ir adaptando y en este caso hay compañeros que intentan adaptarse a las tecnologías. No es mi caso, a mi me gusta más la magia clásica.

–¿Cuál es el truco más difícil al que se ha enfrentado?

–El truco más difícil es saber vivir. La vida tiene una magia preciosa que es saber vivir y mi mayor reto es descubrir la magia que tengo en mi interior y potenciar la magia interior que tienen los demás. En relación al juego, tengo uno en un show que he ensayado durante un año.

–¿Qué vendrá después de Twenty one?

–Cuando creo un show lo potencio durante tres o cuatro años para sacarle la máxima rentabilidad y a partir de ahí, me quedo con algunos juegos pero creo otro.

–¿Por qué no deberían los pacenses perderse este espectáculo?

–Badajoz es una ciudad con muchas actividades artísticas, pero si queremos estar al nivel de otras ciudades los primeros que tenemos que luchar por ello son los pacenes. A mi me parece increíble que la gente salga fuera a visitar museos, monumentos e ir a espectáculos. Este show está a la altura de cualquier gran cuidad y no es necesario irse a Madrid para disfrutar de la magia.