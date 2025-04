Cercanía y buen hacer, las claves de La Rebotica

GLORIA JOVER Badajoz Martes, 16 de noviembre 2021, 07:20 Comenta Compartir

Situado en la calle Botica 12, Zafra y dirigido por José Luis Entradas del Barco. Este proyecto nace en 2012, cuando a José Luis se le presenta la oportunidad de comprar un local con todas las características con las que el había querido desde que empezó a estudiar hostelería. Y por el que ha recibido varios honores como aparecer en la Guía Michelin España y en el portal extremeño de GastroExtrem, entre otros.

— ¿Cuál diría que es el éxito del local?

—El éxito que tenemos se basa un trato lo más cercano al cliente, al ser un restaurante pequeño siempre estamos intentando ofrecer un trato cordial e íntimo, preocupándonos en todo momento por las necesidades del cliente y ofrecerle todas las opciones posible cuidando siempre el mínimo detalle

— ¿Qué experiencias gastronómicas ofrecéis a los clientes?

—Buscamos que se queden con la calidad de nuestra materia prima, donde priman los productos de procedencia extremeña. Un producto que sea siempre de la mejor calidad, al que tratamos de la mejor manera para sacarle así el máximo partido.

— ¿He leído que usted es celiaco, como ha afectado e influido en su cocina?

—Lo primero que decidí hacer fue adaptar todos mis platos por lo que mi cocina es gluten free. Además, tenemos mucho cuidado con las demás intolerancias y alergias alimenticias como la lactosa y frutos secos. Con esto no quiero decir que no trabajemos estos alimentos, que si lo hacemos. Cuando un cliente viene y quiere un plato que contiene algún alimento que le produce alergia, hacemos todo lo posible para adaptarlo y que pueda comer lo máximo posible de nuestra carta. En buena parte es por culpa de mi celiaquía que esté tan concienciada con el tema.

Como cliente me ha pasado que en algunos sitios no disponían de una opción sin gluten y tanto yo como mis acompañantes nos hemos visto comprometidos a la hora de pedir, ya que hay muchas cosas de las cuales yo no puedo comer por lo que fue una de las cosas que me quise plantear a la hora de abrir el restaurante. Hay cosas que es imposible quitarle algún alimento, pero intentamos hacer todo lo posible.

—¿En qué te inspiras a la hora de crear los platos?

—Siempre estoy creando y pensando, si hay algo que me inspira lo intento trasformar en un palto. Es cierto que lo principal de un cocinero son sus raíces, con lo que ha crecido y vivido, los sabores que nos recuerdan a nuestra casa. Un cumulo de estímulos e influencias que dan lugar a platos únicos. La creatividad es imprescindible, se basa en esto, reinventar las elaboraciones tradicionales

— ¿Si tuvieras que recomendar tres paltos de tu carta cuales sería?

—Como entrante un Foie en laminas aderezado con vinagre de cerezas del jerte, como pescado una vieiras asadas con hígado de pato, cremoso de patata, cebolla morada, tierra de almendra y aceite de soja y como carne el cochinillo asado a baja temperatura deshuesado sobre hummus de tomillo y alioli de soja y albahaca.