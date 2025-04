Una de cada cuatro plazas de pediatra en Atención Primaria no está cubierta por un especialista

El SES asegura que la falta de pediatras en el centro de salud de Olivenza ya está resuelta. Las bajas médicas de los ... dos profesionales con los que contaba este servicio en la localidad obligó a que médicos de Familia asumieran la labor hasta la incorporación de un especialista, lo que se produjo el jueves.

Aun así una de las dos plazas no está cubierta por un pediatra todavía dada la dificultad que hay para encontrar profesionales de esta especialidad médica tanto en Extremadura como en el resto de país. Un déficit de pediatras que es especialmente acusado en la Atención Primaria.

«No hay pediatras en las bolsas de empleo y, por tanto, cubrir una vacante por un especialista resulta complicado», afirma Cecilia Gómez, presidenta de la Sociedad de Pediatría de Atención Primaria de Extremadura.

Según los datos que maneja de esta sociedad, fruto de un estudio realizado el pasado febrero, en la región hay 138 plazas de Pediatría de Atención Primaria. Son las que están repartidas entre los centros de salud de Extremadura, «aunque hay centros que tienen más de dos plazas y pediatras que atienden a más de un centro de salud», matiza la doctora Gómez Málaga, por lo que el número de plazas totales no coincide con el de centros de salud.

De esas 138 plazas, un 25% aproximadamente, una de cada cuatro, están ocupadas por médicos que no son pediatras. Pero la inmensa mayoría del total de plazas de Pediatría están cubiertas. «De hecho, el número de vacantes que hay habitualmente pueden ser dos o tres y no siempre son las mismas, la situación es cambiante en función de las circunstancias que se van produciendo», indica Cecilia Gómez. No es el caso de las dos plazas de Pediatría del centro de salud de Olivenza. «Desde el primer momento se tomaron medidas provisionales, asignando la atención a facultativos de Medicina Familiar y Comunitaria, hasta poder reorganizar el servicio con personal especializado en Pediatría», recuerda el SES respecto a la situación de este centro de salud.

No en vano, es la solución que se viene adoptando en la mayoría de las ocasiones en las que un centro de salud se queda sin pediatra. El 25% de las 138 plazas de Pediatría de Primaria no cubiertas por especialistas, lo están por médicos de Familia en gran parte y, en otra, por extracomunitarios que están en proceso de homologación de sus títulos de especialistas.

Más derivaciones al hospital

«Pero la inmensa mayoría de las plazas se cubren, bien por médicos de Familia, o a través de acumular los que estamos a otros pacientes o hacer consultas de tarde en los centros de salud que se han quedado sin pediatra», aclara Cecilia Gómez.

«Lo que ocurre con esta especialidad en Primaria es un poco similar a lo que viene ocurriendo con Medicina de Familia, que los MIR que finalizan optan en gran medida por los hospitales».

La presidenta de la Sociedad de Pediatría de Atención Primaria en Extremadura aboga por dar a conocer más «qué hacemos los pediatras en los centros de salud, donde también es posible investigar y promocionar la salud, además del diagnóstico, pruebas y tratamiento al paciente».

Con el objetivo de avanzar en el conocimiento de la Pediatría de Primaria, la sociedad extremeña ha propuesto que los MIR roten seis meses en lugar de tres en los centros de salud, para que sean más los que se animen a trabajar en el primer nivel asistencial y «se creen más plazas de Pediatría en este ámbito en lugar del hospitalario, como está sucediendo».

La doctora Gómez Málaga valora el trabajo que vienen haciendo los médicos de Familia que asumen plazas de Pediatría en los centros de salud ante la falta de especialistas que hay, «pero obviamente la atención no puede ser igual».

Explica que los médicos de Familia solo rotan durante su formación tres meses por Pediatría, por lo que no disponen de los recursos suficientes para dar una atención igual que un especialista. «Es el motivo por el que hacen más derivaciones a los hospitales y por lo que se decide crear las plazas en este ámbito».