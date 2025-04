El SES se decanta por el edificio de la Junta de la avenida de Huelva como sede de Los Pinos

Los 20.000 pacientes del centro de salud Zona Centro de Badajoz, más conocido como Los Pinos, podrían pasar de ir al médico en Ronda ... del Pilar a acudir a la avenida de Huelva. El Servicio Extremeño de Salud ha estudiado varios edificios del centro como ambulatorio temporal y hay un inmueble que se perfila como la opción más viable, el que pertenece a la Consejería de Cultura y Turismo en la esquina de la avenida de Huelva con la plaza de la Libertad.

HOY ha consultado a la Consejería de Sanidad, pero no confirma que esta sea la primera opción para trasladar temporalmente a los pacientes. La consejera del ramo, Sara García Espada, sí admite que han estudiado varios inmuebles del centro. «Se han hecho mediciones en varios edificios de la zona básica de salud a la que corresponde el centro. Tiene complejidad y tenemos varias opciones encima de la mesa», indicó.

«La celeridad depende del proceso administrativo, pero nos preocupa y hemos pedido informes para ver la evolución del edificio», indicó la consejera sobre el deterioro de la sede actual del centro de salud Los Pinos. «Para nosotros es una preocupación desde que llegamos. Por un lado, se está avanzando con el expediente conjunto con Educación con el expediente en el Hospital Provincial para la ubicación definitiva, pero mientras hay que buscar una ubicación temporal», concluyó.

Aunque no hay confirmación oficial, HOY ha podido saber que el edificio de Cultura en la avenida de Huelva coge fuerza como sede temporal de Los Pinos, ya que necesita menos obras que otras opciones y las dimensiones cuadran aproximadamente.

Este edificio tiene actividad en la actualidad, aunque sus instalaciones no están al completo. En el pasado contaba con una oficina de Turismo abierta al público, pero ya no existe ni se ofrece información de este tipo. Según ha podido saber este diario, la propuesta es que los actuales empleados de la Junta en estas instalaciones no se marchen, solo sean reubicados, por lo que sería de uso mixto de Cultura y Turismo junto con Sanidad.

Cómo es el edificio

El inmueble cuenta con tres plantas completas y una cuarta más pequeña. Al menos suma 2.000 metros cuadrados. Es más pequeño, por tanto, que el actual centro de salud Los Pinos, aunque la intención del SES es llevar a la ubicación temporal los servicios fundamentales, como las consultas. Otros como Cedex (Centro de Drogodependencias) o servicios veterinarios, podrían estar en otras ubicaciones hasta reunirlos todos en la futura sede definitiva.

Por su estructura el edificio de la avenida de Huelva podría encajar como centro de salud. Los despachos servirían como consultas médicas. También cuenta con un aparcamiento con una veintena de plazas que podrían servir para los profesionales sanitarios, ya que es una zona donde no es sencillo estacionar. Los pacientes podrían usar el parking de Menacho como alternativa.

Si finalmente se lleva a cabo la mudanza, de todas formas serán necesarias obras para adecuar las instalaciones además de una inversión para llevar a cabo la mudanza, incluidos los equipos médicos. Todo indica que no será pronto.

Esta falta de fechas preocupa a los pacientes y a los trabajadores del centro de salud Zona Centro porque el edificio de Ronda del Pilar continúa deteriorándose. Hay más grietas, más desperfectos e incluso han tenido que clausurar el aparcamiento que hay en las traseras por el riesgo de derrumbe de la fachada sobre esta zona. Los empleados no pueden dejar sus vehículos dentro para evitar este peligro. También está clausurada desde hace tres años la escalera principal de acceso al ambulatorio por el mismo motivo, el riesgo de desprendimiento de las fachadas.

En el interior la situación no es mejor. Hay muchas consultas médicas con grietas y con chivatos para comprobar si estos desperfectos aumentan de tamaño. Uno de los puntos donde son más visibles las grietas es el las consultas de pediatría, en la segunda plata de este centro sanitario.

En 2018 los usuarios y trabajadores del centro de salud Zona Centro alertaron de la aparición de grietas en varias zonas del inmueble. En diciembre de ese mismo año el Servicio Extremeño de Salud admitió que los daños eran graves y que habría que trasladar este servicio. En seis años no se ha logrado ni poner una fecha para la mudanza.

Lo que se conoce como centro de salud Los Pinos son en realidad varios edificios unidos. Uno de ellos tiene mal los cimientos y se está hundiendo, lo que hace que aparezcan grietas en las uniones con los otros inmuebles. Una posible solución sería demoler la estructura dañada y volver a levantarla pero se descartó porque la ley actual no permite edificar junto a la muralla.

Hasta el momento el único paso oficial ha sido la inclusión de 250.000 euros en los presupuestos regionales para elaborar un proyecto en el Hospital Provincial. Se espera que la inversión para llevar a cabo el traslado sea mucho mayor, ya que las instalaciones donde irá el centro de salud (donde antes estaba este mismo ambulatorio) están en muy malas condiciones. Hará falta una gran reforma. Mientras se espera una ubicación temporal que tampoco llega.