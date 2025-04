El centro de Badajoz perderá 150 plazas más de aparcamiento las próximas semanas

Natalia Reigadas Badajoz Martes, 16 de noviembre 2021, 07:20 Comenta Compartir

Desde ayer es un poco más difícil aparcar en el centro de Badajoz y en las próximas semanas se complicará aún más. La Policía Local ha cerrado a los coches en antiguo solar del colegio Nuestra Señora de Bótoa, ya que va a comenzar la obra del corredor verde. Esta reforma también eliminará las plazas de aparcamiento en las calles Hermanos Merino y Stadium, lo que complica aún más dónde dejar el coche.

«Yo no puedo estar sin coche», aseguraba ayer Francisco Prado. Este vecino de Badajoz es comercial y debe moverse por la ciudad. «He pensado en llevar patinete, pero ¿y cuando llueva? Y a veces reparto yo mismo las cajas, ¿dónde las meto?». Este conductor dejó su coche ayer en un paso de cebra «solo un momento». Lo hizo tras dar varias vueltas por la ronda del Pilar y no encontrar sitio. «Entiendo que hay parkings pero no están cerca y no puedo estar pagando a diario».

En total, el corredor verde eliminará unas 150 plazas de aparcamiento en el centro. No será un problema puntual durante las obras. El proyecto va a convertir el área desde la Puerta del Pilar hasta la plaza de toros en una enorme pradera verde con un paso de coches por la calle Stadium en plataforma única. Sin embargo el proyecto no reserva espacios para estacionamiento.

El primer cambio ha sido el cierre del solar de la antigua sede del colegio Bótoa, en la esquina entre la calle Stadium y Hermanos Merino. Hasta hace meses estaba prohibido aparcar en este solar, ya que está junto a la muralla abaluartada. Los coches se colaban y la Policía Local lo cerraba con vallas. En abril, sin embargo, se abrió coincidiendo con la puesta en marcha del vacunódromo en el Palacio de Congresos. Eso sí, sus 50 plazas estaban limitadas a los que iban a recibir el pinchazo. Esto nunca se respetó y a diario había conductores que dejaban sus vehículos durante horas.

En tres años han eliminado más de 1.000 plazas, lo que ha complicado encontrar sitios libres para los conductores

Finalmente, el Palacio de Congresos dejó de usarse como punto de vacunación en octubre, pero el solar se mantuvo abierto. Por poco tiempo. La semana pasada la Policía Local instaló vallas indicando que se cerraría desde el jueves 11 de noviembre. Finalmente el Ayuntamiento ha tenido que instalar postes de acero para impedir el paso a los vehículos y, pesar de eso, quedan algunos coches dentro aún.

A la eliminación de esas 50 plazas se sumará pronto la desaparición de los 40 espacios que hay en la calle Hermanos Merino y los 45 de la calle Stadium desde la plaza de toros hasta el cruce con Virgen de Fátima (final de San Juan de Dios), que será la zona afectada por el corredor verde.

Los vecinos

Los vecinos de la zona auguran que habrá problemas. «Los que vivimos aquí solemos tener garaje, pero te vienen a ver o hay gente que está de alquiler y que ya se tiraba un buen rato buscando dónde dejar el coche», aseguraba ayer Marcelo Fermín. Otro residente de la zona, Jesús María Núñez, pide una alternativa. «Si eliminas aparcamientos, tienes que darle una solución a la gente. O mejor transporte público o crear aparcamientos gratis o baratos y aquí no se ha hecho.

La desaparición de estas 150 plazas ha agravado un problema que es crónico en el centro de Badajoz y que ha empeorado mucho en los últimos tres años. Desde 2019 se han eliminado intramuros y en las zonas anexas más de un millar de plazas de aparcamiento.

Hace tres años se redujeron las plazas públicas en la Alcazaba. Los conductores perdieron unos 150 espacios entre los lugares donde se prohibió estacionar, en la parte alta del monumento y las 90 que se reservaron para trabajadores de la biblioteca, la facultad y el museo que hay dentro del recinto árabe. Solo quedaron 130 plazas públicas, pero en la actualidad son menos porque el suelo del parking más cercano a la Puerta de Carros se ha deteriorado y hay zonas donde no se puede acceder con coche.

Tras la Alcazaba también desapareció el solar que se usaba como aparcamiento en el Campillo, se valló este terreno para comenzar la excavación arqueológica. Se eliminaron unas 150 plazas y, desde entonces, hay coches aparcados en las aceras de la subida a la Plaza Alta a diario. La Policía Local ha realizado varias campañas de multas, pero no ha logrado acabar con este fenómeno.

El mayor varapalo para el centro, sin embargo, fue el cierre del aparcamiento de Adeba en la calle Stadium, ya que tenía 500 plazas. El Ayuntamiento le retiró la gestión a la asociación de desempleados porque esta entidad tiene deudas con la administración. De todas formas, este servicio hubiese cerrado ahora por las obras del corredor verde. Finalmente también se quitaron los aparcamientos de la plaza de Cervantes (San Andrés).

Frente a esta reducción, el Consistorio ha habilitado un aparcamiento gratuito en la calle Eugenio Hermoso, pero solo tiene 30 espacios y abrirá otro cerca del Palacio de Godoy. También está pendiente la concesión de un parking subterráneo en la calle Prim. HOY ha consultado sobre esta alternativa al Ayuntamiento, o sobre otras tras la reducción de plazas, pero no ha obtenido respuesta.

Pivotes para proteger las aceras de la plaza de toros El Ayuntamiento de Badajoz ha instalado pivotes de acero en las nuevas aceras que se han colocado recientemente en el entorno de la plaza de toros. Habitualmente los coches pasaban por encima de la acera para aparcar en el solar de tierra que hay junto al coso pacense. Tras la instalación de estas protecciones, los conductores siguen entrando en el solar, pero por el acceso para coches que hay en la plaza de todos, en la calle Rivilla. El número de plazas en este espacio también se ha visto reducido porque el terreno está en malas condiciones y con numerosos agujeros.