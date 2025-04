A la caza del último juguete

Koalas, perros y pingüinos, entre otros muchos animales, pero este año las estrellas han sido los monos. «Tiene un biberón y ha gustado mucho», afirma ... Lucía Moreno, dependienta de Juguetes Bustamante, sobre las mascotas interactivas, uno de los regalos más pedidos en las presentes navidades por los más pequeños de la casa.

No es el primer año en el que están de moda, pero en esta ocasión su presencia en las cartas a los Reyes Magos ha sido muy destacada y desde hace semanas es muy difícil encontrarlas en las tiendas de la región. «No te puedo enseñar ninguna porque no me quedan», insiste Lucía ante las preguntas sobre los motivos que están detrás de que gusten tanto. «Dan abrazos, tienen sonido y hay que cuidarlas», trata de explicar el interés que despiertan.

El precio de estos muñecos de peluche con sonido y movimiento supera, en la mayoría de los casos los 40 euros. «No se encuentran desde hace mes y medio y no los sirven hasta el 10 o el 15 de enero», confirman en la tienda de Juguetes Bustamante ubicada en la calle Santo Domingo.

No son los únicos productos que están agotados desde antes que comenzase el mes de diciembre. Los furbys, la taquilla de V-Tech o las muñecas Nancy de toda la vida –aunque actualizadas y este año la que está ataviada para hacer yoga es de las preferidas– también han volado de las tiendas físicas y 'online'. «Hay padres que se han ido a Portugal y a Madrid buscando la taquilla, que sirve para que sobre todo las niñas guarden sus cosas bajo llave, pero está agotada», confirman en las tiendas de juguetes.

Y es que en las últimas horas antes de la cabalgata se busca de todo: relojes, pianos, dinosaurios, juegos para hacer manualidades, puzzles, libros, figuras de animales… Hay a quienes se les ha echado el tiempo encima: «Este año con una niña pequeña es más difícil», se justifica con una sonrisa Lucía Muñoz-Reja mientras mira hacia el carro de bebé que empuja el abuelo de la criatura. Eso sí, a los pocos minutos sale de la tienda con un paquete perfectamente envuelto. «Es un kit que tiene biberones y otras cosas; lo he buscado en otros sitios y no lo había encontrado», se despide Lucía.

Carritos de bebé, los ya clásicos 'reborn' y una casa de muñecas han causado sensación en estas navidades

Los juguetes relacionados con el cuidado de bebés continúan estando entre los más vendidos cada año. Los bebé 'reborn' no pasan de moda y se han vuelto a pedir y a vender mucho en las presentes navidades. Aunque siempre se cuela una sorpresa y en esta ocasión ha sido un carro gemelar, que está preparado para llevar a dos muñecos. Su precio supera los 120 euros y desde hace días es muy difícil de adquirir.

Pensando en sus sobrinos, María Aúrea se lleva un libro y unos muñecos de animales. «Siempre les busco algo un poco didáctico», asegura al mismo tiempo que reconoce que es una habitual de los últimos días en las compras de cara a los Reyes.

También hay quien este fin de semana solo busca «detalles de última hora», como indica Araceli Sánchez al salir cerca del mediodía de ayer de la tienda de Bustamante en el centro de la ciudad con las manos vacías. «Empiezo a hacer las compras navideñas desde finales de noviembre», advierte tranquila.

Sí lleva Leonardo Cordero una gran bolsa con un pequeño órgano y un juego de coches para su nieto de dos años, mientras que Lorena se acercará a alguna multitienda en busca de plastilina. «Ya no hay en las jugueterías», lamenta.

Hasta por la tarde

El goteo de gente en las jugueterías era constante a lo largo del día de ayer. Por ahora, en lo que a los regalos para los más pequeños de la casa se refiere se sigue imponiendo la tienda física frente a las compras 'online'.

En las tiendas lo saben y abrirán en la jornada de hoy por la mañana y por la tarde. Uno de los clientes que apuran para sus compras es Fernando Giralt, que también camina empujando un carrito de bebé. «Soy previsor con los regalos, hoy (por ayer) vengo sin nada fijo en la mente, solo por ver si compro algo para mi hija o mi sobrina», comenta.

Por supuesto, hay personas a las que les ha costado encontrar el regalo que buscaban y tratan de hacerlo casi sobre la hora. A Poliana Coelho le ha pasado con una moto. «Ha sido difícil conseguirla del tamaño que la queríamos, pero ya la tenemos», sonreía ayer con una bolsas en la mano una vez que ha completado todo lo que tenía en su lista.

No en todos los hogares se va a conseguir. Hay productos que han tenido una altísima demanda y que ya están agotados o no van a llegar a tiempo.

Como todos los años, los relacionados con el fútbol han vuelto a ocupar un lugar privilegiado en las cartas a los Reyes: el juego de la liga es ya un clásico al que este año se ha sumado un nuevo juego de mesa llamado Fanzone que ha sido muy solicitado y que ya no se encuentra.

Otros juegos de mesa como el del Gran Prix o Giro y Desafío se colarán en muchas casas en la noche de Reyes. Lo mismo que la casa de muñecas de Gabby, que ha vuelto a arrasar. Y, como todo vuelve, las tiendas de juguetes han vendido en grandes cantidades este año una versión actualizada de los clásicos 'tamagochis'. Son mascotas digitales que superan con facilidad los 40 euros de precio.