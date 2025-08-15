El Casino de Badajoz denuncia ante la Policía Nacional la aparición de heces en su piscina La Sociedad aumentará la vigilancia y estudia poner cámaras en sus instalaciones debido a este problema

El cierre de piscinas debido a la aparición de hecestambién ha afectado a la sociedad privada Casino de Badajoz. Tanto es así que los responsables de esta entidad han puesto una denuncia ante la Policía Nacional para tratar de identificar a los responsables si es que comparten este acto vandálico en las redes sociales, como suele ocurrir.

Desde la Sociedad Casino de Badajoz indican que han decidido acudir a la policía tras varios incidentes, el último el viernes pasado. Indican que la mayor parte de los incidentes son heces de pequeño tamaño, probablemente del escape del pañal de algún bebé, pero temen que en otros casos sean actos vandálicos. En concreto han interpuesto la denuncia «por si se tratara de algún tipo de reto de los que circulan por Internet y que calan fácilmente en determinadas cabezas poco amuebladas», dice el Casino en un comunicado enviado a sus socios.

«Los agentes nos han informado que tienen un equipo de redes sociales y que pasarían la denuncia para que la unidad tuviera en cuenta las piscinas del Casino en la búsqueda de vídeos, en los que se pueda identificar a posibles responsables, en cuyo caso nos informarían para que pudiéramos actuar contra ellos por la vía estatutaria además de la civil o penal», añaden desde la sociedad.

El Casino no es la única piscina que ha sufrido estos problemas en Badajoz en lo que va de verano. Han cerrado San Roque, La Granadilla y la Universidad por la presencia de heces. El protocolo sanitario obliga a los responsables de estos espacios a desalojar el vaso en estos casos y no permitir el baño al menos en dos horas. En este tiempo se lleva a cabo un proceso de desinfección.

Además de la sanción penal que puede tramitar la Policía Nacional en estos casos, la normativa municipal también prevé castigos para este tipo de actos vandálicos. Tras el incidente de San Roque el Ayuntamiento de Badajoz, y la Policía Local, advirtieron a los usuarios de piscinas que la multa puede ir de 750 a 1.500 euros.

Esta infracción esta contemplada en el reglamento de seguridad y convivencia ciudadana. En concreto es uno de los comportamientos considerados graves: «Defecar, orinar o escupir en espacio de concurrida afluencia de personas o frecuentados por menores, en mercados de alimentos, monumentos o edificios protegidos o en sus proximidades». Las faltas graves se castigan con sanciones de 750,01 a 1.500 euros.

En el caso del Casino de Badajoz, además, esta sociedad advierte que puede haber otras consecuencias para sus socios dentro de los estatutos que deben respetar. «Si se identifica a algún usuario que haya cometido la infracción se le abrirá expediente disciplinario con propuesta de expulsión de la sociedad, y se le reclamarán los gastos de limpieza y las molestias causadas por haber mantenido durante horas a varios cientos de socios sin poder hacer uso de sus instalaciones. La cantidad inicialmente se cuantifica en 1.500 euros, en consonancia con las multas administrativas que se están imponiendo en las piscinas municipales por estos mismos hechos», advierten en su comunicado.

En caso de que la posible infracción haya sido cometida por menores de edad, «la reclamación de la cantidad marcada en el párrafo anterior se dirigirá contra sus progenitores o tutores legales a los que se les aplicará el artículo 42.6 de los estatutos, según el cual es obligación del socio responsabilizarse de las conductas de sus familiares e invitados. Y esto a efectos internos, porque las vías civil y penal quedan abiertas para usarlas si fuera viable alguna reclamación a través de ellas también contra progenitores o tutores legales», añaden.

Esta sociedad privada recuerda, además, a sus socios la obligatoriedad de que los bebés entre en el agua con pañal acuático. «Si se detecta que de alguno de ellos no estaba colocado correctamente o no ha cumplido su función de evitar la salida de heces al exterior, se podrá prohibir el acceso a ese vaso».

El Ayuntamiento de Badajoz ya anunció, tras los incidentes en piscinas públicas, que aumentará la vigilancia y sancionará estos comportamiento. El Casino, una de las sociedades más populares de la capital pacense, advierte lo mismo y anima a los usuarios a delatar a los infractores. Van a aumentar el control de sus piscinas e incluso estudian instalar cámaras de seguridad. «En paralelo, se hace un llamamiento a los usuarios para que quien observe alguna conducta sospechosa la ponga en conocimiento de la portería del club social, identificando a sus autores. La identidad de quien proporcione dicha información será tratada de forma confidencial».

Badajoz no es la única localidad extremeña afectada por este reto viral. Solo en la última semana ha habido denuncias en Cáceres y Montijo.