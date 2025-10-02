HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El casco de Marcos Gaspar, el joven de Badajoz fallecido a los 20 años en un accidente de moto, que recorrerá el mundo. En el círculo, detalle de las pegatinas. JV ARNELAS

El casco que recorrerá el mundo para cumplir el sueño de Marcos

Marcos Gaspar, el joven de Badajoz fallecido a los 20 años en un accidente de moto, seguirá recorriendo el mundo gracias a una emocionante iniciativa de su familia

Irene Toribio

Irene Toribio

Jueves, 2 de octubre 2025, 21:08

Comenta

«No queremos que se olvide a Marcos, no queremos que en unos años solo le recordemos en su familia». Son las palabras quebradas ... de su padre, Miguel Gaspar, que a su dolor suma una batalla contra el tiempo y el olvido. Una batalla que está decidido a ganar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

