El casco que recorrerá el mundo para cumplir el sueño de Marcos

«No queremos que se olvide a Marcos, no queremos que en unos años solo le recordemos en su familia». Son las palabras quebradas ... de su padre, Miguel Gaspar, que a su dolor suma una batalla contra el tiempo y el olvido. Una batalla que está decidido a ganar.

Marcos era bondadoso, entregado, cariñoso, un gran amigo… y no lo ponemos entre comillas porque todo el que ha conocido a Marcos coincide en referirse a él de la misma manera: «estaba para todo y para todos». Y ahora somos «todos» los que vamos a estar para él.

El 6 de septiembre de 2025, en la carretera BA-026, kilómetro 12, rumbo a Valverde de Leganés, fallecía Marcos Gaspar en un accidente de moto con solo 20 años. Aquel día se silenció un rugido que hoy, semanas después de aquel trágico 6 de septiembre, está dispuesto a hacer más ruido que nunca.

La familia de Marcos acaba de lanzar una emocionante iniciativa para que el joven cumpla el sueño que siempre mereció vivir: recorrer el mundo. «Nos dejó demasiado pronto, pero lo hizo mientras hacía lo que más le gustaba: montar rutas en su motocicleta. Desde niño le encantaba viajar, y nosotros viajábamos mucho, aunque siempre decía que no recordaba completamente esos viajes de la infancia y tenía esa espinita clavada. Él lo que quería era viajar. Es por eso que ahora queremos que, de alguna manera, siga viajando y descubriendo el mundo», cuentan Miguel y Lola, sus padres, a este diario.

De ahí nace 'El casco de Marcos', una iniciativa que hará que este joven pacense conozca cada rincón de dentro y fuera de nuestras fronteras. ¿Cómo? Llevando su casco por el mundo.

La familia ha creado unas pegatinas ilustradas con una imagen del casco de moto de Marcos que todo aquel que quiera puede pedírselas y llevarlas consigo a su próximo viaje o allá donde se encuentre, para que Marcos visite cada rincón del planeta como siempre soñó.

Así viajará Marcos por el mundo

Para mantener viva su memoria y espíritu aventurero, sus familiares y amigos han creado esta iniciativa: colocar su casco en diferentes lugares del mundo, acompañado de su ubicación, para que otros lo documenten con fotos o vídeos en su honor. De esta manera, Marcos seguirá viajando y llegando a rincones que siempre hubiera soñado explorar.

Con este gesto buscan que su legado cruce fronteras y, de alguna forma, crear una especie de espiral que perdure en el tiempo donde cada persona que encuentre uno de sus cascos, le rinda un pequeño homenaje compartiéndolo en redes sociales, concretamente en el perfil de Instagram dedicado a la causa @elcascodemarcos. De esta forma, el eterno viajero, nunca dejará de explorar los rincones a los que siempre quiso ir.

La idea es, comentan, que los viajeros peguen las pegatinas en lugares emblemáticos de las ciudades que visitan (siempre que esté permitido) para que cuando otros estén allí se pasen a ver a Marcos. «Lo único que queremos es mantenerlo en la memoria y ayudar a que Marcos viaje, no se lo queremos imponer a nadie, pero de momento está teniendo mucha acogida y eso es una alegría enorme, una maravilla», apunta Miguel.

En el mismo perfil de Instagram, gestionado por Paula y Carmen, sus hermanas, la familia ha creado un mapa en el que pueden verse las localizaciones que ya tienen la huella de Marcos. Desde Italia hasta Portugal, son muchas las peticiones que ya le están llegando a la familia. «Ahora vamos a mandar pegatinas a Argentina, a Malta, y ya va camino de Abu Dabi», nos cuenta Miguel con cariño. «Esto es simplemente para mantenerlo en el recuerdo y que perdure su legado», añade.

(Vídeo: XxXAngelator Moteando Ibérico)

Marcos Gaspar, el alma de la casa y una pasión motera que le viene de cuna

Trabajaba en GASEX, una empresa familiar, pero Marcos era mucho más. «Era bondadoso, y en casa… era el alma de la casa», nos cuenta su madre, Lola, que recuerda emocionada al pequeño de la familia. «Me consta que era muy amigo de sus amigos, es que ahora hasta nos hemos sorprendido de conocer a gente que ni sabíamos que tenían relación y dicen cosas tan bonitas… eso te enorgullece, creo que le hemos dado unos valores que ha sabido transmitir a todos los que tenía cerca», cuenta emocionada.

Su pasión por el mundo de las motos venía de familia. Desde que era pequeño los motores rugían en casa y su primera moto fue la de su hermana Paula. En cuanto pudo ahorrar, se compró la suya y la mimó hasta el final: «siempre le estaba poniendo cosas nuevas», explica Lola. Y hoy, esa pasión sigue rodando por el mundo, llevando consigo su espíritu aventurero.

Ahora sí, como dirían tus amigos, «hasta pronto, querido Marcos. ¡Gass!».